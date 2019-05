Heather alza il pugno chiuso ed è subito leader rossa

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Alessandro Gnocchi I «compagni» hanno trovato una guida all'altezza della situazione. Dimenticate il soporifero Nicola Zingaretti. Dopo Lenin, Stalin, Togliatti e Berlinguer, la sinistra torna a sorridere grazie alla nuovaParisi. La ballerina, ospite domenica a Chetempochefa, ha levato in aria ildestro, nel gesto ben noto ai comunisti di ogni luogo e di ogni epoca. Spiega l'ospite: «Simboleggia la difesa dei diritti dei diversi» riferendosi alle sue battaglie Lgbt. Ahi. La simpatica e brava Parisi questa volta ha compiuto un passo falso. Ilnasce come gesto antifascista nel corso della guerra di Spagna: si eseguiva con la mano destra quasi appoggiata alla testa. Nel 1968, il braccio diventa il sinistro ed è steso in aria. In ogni caso il, per il mondo libero, è simbolo di oppressione anche degli omosessuali, perseguitati dai ...

