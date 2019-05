Daria Biancardi ad All Together Now 2019 | chi è | carriera e biografia

termometropolitico

(Di martedì 21 maggio 2019)ad AllNow: chi è,La prima puntata del nuovo programma di Canale 5, AllNow, condotto da Michelle Hunziker che prevede l’esibizione canora di un concorrente di fronte a 100 giudici, capitanati da J-Ax, ha visto la vittoria di una cantante palermitana,. Chi èsi è esibita cantando la sua versione di “Gloria” di Umberto Tozzi ed è riuscita a conquistare 94 giudici su 100. Successivamente al duello con Antonio Sacchini, è riuscita ad avere la meglio e ha conquistato le semifinali cantando “Last Dance” e totalizzando 98 punti contro i 70 del suo avversario., come già detto, viene da Palermo, ha 41 anni e canta il soul come se fosse veramente una voce black e a colpire giudici e pubblico non è stata solo la sua esibizione: praticamente perfetta da un punto di vista ...

TelethonEventiP : All Together Now: la palermitana Daria Biancardi fa impazzire il Muro di esperti con 'Gloria' ?? VIDEO - rtm976 : Daria Biancardi semifinalista a un talent - - rep_palermo : Daria Biancardi semifinalista a un talent [news aggiornata alle 20:15] -