Clima | allarme degli esperti | il livello del mare aumenterà di oltre 2 metri entro il 2100

Clima : allarme per coste e surfisti - le onde saranno sempre più ingovernabili ed estreme : I cambiamenti Climatici, tra riscaldamento degli oceani e innalzamento del livello del mare, determinano condizioni atmosferiche che si riflettono anche sulle onde: secondo una ricerca pubblicata dalla University of California, Santa Cruz, la potenza delle onde, generata dall’energia che il vento trasmette al mare, aumentava a una media di mezzo punto percentuale ogni anno dal 1948, mentre dal 1994 l’incremento è salito al 2,3%. Gli ...

L’Uragano Artico flagella l’Italia - “è allarme per la sicurezza nazionale : non chiamatelo maltempo - è un’emergenza Climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica che ormai e’ una vera questione di sicurezza nazionale e globale“. Lo dichiara Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde che aggiunge: “La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore e in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non e’ solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima ...

Grandine in arrivo - l’allarme di Coldiretti : “Sono i cambiamenti Climatici - l’Italia si sta tropicalizzando” : E’ allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con Grandine che è la piu’ temuta nelle campagne in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi. E’ quanto sostiene Coldiretti, precisando che nelle zone interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antiGrandine che tuttavia non ...

Clima - Wall Street scopre l’allarme : ecco la mappa su dove investire : Evitare di investire in proprieta’ immobiliari in Arizona e Texas a causa dei cambiamenti Climatici, meglio dirottare i fondi nel Maine e in New Hampshire. E’ l’indicazione che arriva da Wall Street, dove cominciano a preoccuparsi degli effetti dell’innalzamento della temperatura globale. Dopo due anni di incendi selvaggi, uragani e inondazioni costati 11 mila vittime nel 2018 e 155 miliardi di dollari di danni (secondo ...

L'allarme degli scienziati americani : "Un'ondata di migranti Climatici si abbatterà presto sugli Usa" : Un team di scienziati americani ha in questi giorni lanciato un allarme relativo a un'imminente " ondata di migranti climatici ", destinata ad abbattersi sugli Usa nei prossimi anni. Secondo un'équipe ...

Cambiamenti Climatici : allarme dei sindacati tedeschi - le scelte politiche impattano anche sul mercato del lavoro : Michael Vassiliadis, presidente del sindacato chimico e energetico tedesco Ig Bce, chiede al governo di Berlino “più realismo in materia di politica climatica ed energetica“: i sindacati tedeschi lanciano dunque l’allarme sulle scelte politiche per gestire il cambiamento climatico, che, se non accompagnate da adeguate misure sociali, rischiano di generare contraccolpi gravi sul mercato del lavoro e relative tensioni sociali. La ...

Clima - l'allarme del Wwf : vino e frutta fra 50 anni potrebbero sparire : L'Italia appartiene alla porzione di mondo che consuma più di quanto ha disposizione: per soddisfare il nostro fabbisogno, o meglio quello che abbiamo reso tale considerando anche gli sprechi e i ...