Chiamparino torna a sperare con l’aiutino cinquestelle

(Di martedì 21 maggio 2019) A Torino lo chiamano “Chiappendino”. È quell’asse che si è creato tra la sindacaChiara Appendino e il governatore del Pd Sergio. Normale collaborazione istituzionale, nessun intrigo politico o accordo sottobanco, ma tra i due è maturata in questi anni una certa sintonia, che sarebbe difficile da riprodurre se a presiedere la Regione Piemonte arrivasse il candidato del centrodestra Alberto Cirio. Ecco allora che a cinque giorni dal voto per le elezioni regionali (oltre che per le europee e circa 800 comuni piemontesi), il “Chiappendino” potrebbe essere uno dei fattori in grado di decidere una competizione che appare sempre di più come un testa a testa tra il candidato del centrodestra e quello del centrosinistra.Ie la stessa sindaca ovviamente smentiscono questa possibilità, ma ...

