Ballando con le Stelle | l’intesa tra Osvaldo e Veera Kinnunen scatena i gossip E il suo

Ballando con le stelle 2019 : l'intesa tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen scatena la gelosia di Stefano Oradei? : Oggi, martedì 21 maggio 2019, a 'Storie Italiane', su Rai1, si è discusso, a lungo, sulla speciale intesa tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen (nata sulla pista di 'Ballando con le stelle') che avrebbe suscitato la gelosia di Stefano Oradei. Ballando con le stelle, semifinale doppia in onda venerdì 24 e sabato 25 maggio prosegui la letturaBallando con le stelle 2019: l'intesa tra Dani Osvaldo ...

Ballando con le Stelle 2019 : Manuela Arcuri a rischio? : Infortunio Luca Favilla - Storie Italiane Ballottaggio a rischio per Manuela Arcuri e Luca Favilla a Ballando con le Stelle 2019? Nel corso delle prove settimanali, il professionista si è fatto male, motivo per il quale lo scontro tra la coppia ed Ettore Bassi ed Alessandra Tripoli, previsto per l’inizio della prossima puntata, potrebbe saltare. Eventualità che non consentirebbe all’attrice, già eliminata dal programma, di rientrare ...

Passi di danza per Mara Venier con i concorrenti di "Ballando con le stelle" - : Carlo Lanna DOMENICA IN, Mara Venier si scatena a passo di danza con Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro concorrenti di “Ballando con le stelle”. Per i dettagli visita www.raiplay.it ?

Ballando con le stelle - atroce gaffe di Flavio Insinna su Milly Carlucci : gelo in diretta : Federico Russo e Flavio Insinna ricordano al pubblico che la prossima puntata di Ballando Con Le stelle va in onda sabato prossimo. "Non conoscono neppure il palinsesto di Rai 1. Solo un attimo prima la Carlucci aveva dato appuntamento a venerdì", nota su Twitter la giornalista esperta di televisi

Ballando con le stelle - salta la puntata di oggi : le semifinali in onda il 24 e 25 maggio : Brutta notizia per tutti i fan di Ballando con le stelle che oggi 18 maggio si collegheranno su Raiuno per seguire la semifinale dello show condotto da Milly Carlucci. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa sera salterà l'appuntamento con il programma di ballo più famoso del piccolo schermo e al suo posto andrà in onda la finalissima dell'Eurovision Song Contest presentata da Flavio Insinna con la partecipazione di Federico Russo. oggi salta ...

Ballando con le stelle : Lasse rompe il silenzio su Milly Carlucci : Lasse Matberg parla di Ballando con le stelle 2019 e di Milly Carlucci: “Mi ha colpito…” Ha rotto il silenzio con un’altra intervista rilasciata per il settimanale DiPiù, dopo quella pubblicata nei giorni scorsi su DiPiùTv, Lasse Matberg, concorrente di Ballando con le stelle 14, meglio conosciuto come “vichingo”. Nell’intervista in questione, il militare norvegese ha parlato molto della sua esperienza ...

Ballando con le stelle : è nata la figlia di Marcello Nuzio : Marcello Nunzio è diventato papà: l’annuncio emozionato del ballerino di Ballando con le stelle Marcello Nuzio è diventato papà. Il maestro di Ballando con le stelle, che quest’anno insegna le coreografie agli ospiti ballerini per una notte, ha annunciato la lieta notizia sul suo profilo instagram. Un messaggio colmo di emozione con dolci parole dedicate […] L'articolo Ballando con le stelle: è nata la figlia di Marcello Nuzio ...

Nunzia De Girolamo su Ballando con le stelle : “Ho già vinto” : Ballando con le stelle 2019, Nunzia De Girolamo rompe il silenzio: “Penso di aver già vinto…” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sul settimanale Spy e ripresa da TvBlog Nunzia De Girolamo, una delle concorrenti di Ballando con le stelle 14 che sicuramente sta facendo più discutere, assieme al suo maestro di ballo Raimondo Todaro, per via degli accesi scontri avvenuti ultimamente in diretta (e non) con la ...

Ballando con le stelle - Lasse Matberg : “Ho avuto strane proposte” : Lasse Matberg di Ballando con le stelle confessa: “Ho ricevuto proposte osé…!” Ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv Lasse Matberg, concorrente di Ballando con le stelle 2019, meglio conosciuto come “vichingo”. Nell’intervista in questione il militare norvegese, che nello show di Milly Carlucci balla con Sara Di Vaira, ha parlato del suo passato, svelando però anche ...

Nunzia De Girolamo : "Ho partecipato a Ballando con le stelle perché avevo bisogno di leggerezza. Dalla giuria critiche inutili" : Si dice "Ci ha messo la faccia" e lei lo ha fatto senza vergogna. Nunzia de Girolamo, dai banchi della politica alla pista di Ballando con le stelle è una delle concorrenti più discusse di questa edizione.Una scelta che ha fatto parlare già prima della partenza del programma condotto da Milly Carlucci, un'esperienza raccontata in un'intervista concessa al settimanale Spy nella quale l'ex Ministro delle politiche agricole alimentari e ...

Ballando con le Stelle - Manuela Arcuri contro Ettore Bassi : “Mi vuole cacciare” : Fa discutere la scelta fatta nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle da Ettore Bassi che aveva deciso di sfidare nello spareggio finale la collega Manuela Arcuri. L’attrice è stata ospite di Caterina Balivo nell’ultima puntata di Vieni da Me e, parlando della sua esperienza nel dance-show di Milly Carlucci, ha rivelato di esser rimasta molto male per questa cosa visto il loro trascorso professionale: “Abbiamo lavorato insieme ...

Ballando con le stelle - a Vieni da me Manuela Arcuri contro Ettore Bassi : sbranato in tre parole : La scelta fatta da Ettore Bassi nell’ultima puntata di Ballando con le stelle fa discutere. L’attore ha deciso di sfidare la collega Manuela Arcuri allo spareggio finale. Manuela Arcuri è stata ospite a Vieni da me per parlare della sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, al centro dello spa

Vieni da me - Fabio Canino attacca Nunzia De Girolamo : "Molto furba" - l'ultimo caso a Ballando con le Stelle : Anche a Vieni da me di Caterina Balivo si discute di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1. La conduttrice lo fa con Fabio Canino, che era presente in studio lo scorso sabato durante la lite tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli, uno scontro con