huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sala stampa di Palazzo Chigi, il livello di tensione è il seguente: i cronisti in attesa si affastellano intorno a un televisore, metaforici pop corn in mano guardano Silvio Berlusconi in diretta a Quarta Repubblica. Due piani più sopra un Consiglio dei ministri il cui esito è annunciato da giorni si trascina faticosamente tra “prime letture”, “necessità di approfondimenti”, “salvo intese”, “veti incrociati” e quant’altro offra il più classico repertorio della repubblica gialloverde. “Vabbè, ma rispetto a questo Silvio era un gigante”, ironizza ridendo uno dei presenti.Il decreto sicurezza e quello natalità, issati come vessilli dalle delegazioni di Lega e M5s, hanno il più classico degli epiloghi: se ne riparlerà, se se ne riparlerà, dopo le elezioni. ...

italyredflag : Non solo il Cdm è ridicolo. Questo governo è fermo. L'Italia è ferma per colpa di questi soggetti che giocano come… - Ivan46940209 : RT @HuffPostItalia: Un Cdm ridicolo - CaressaGiovanni : Un Cdm ridicolo (di P. Salvatori) -