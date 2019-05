Tumori | la “sfortuna” non c’entra nulla | ecco quali sono le cause secondo uno studio

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Nel 2015 una ricerca pubblicata su Science fece molto scalpore: un team della Johns Hopkins School of Medicine aveva concluso che chi è colpito da un tumore in molti casi viene solamente “colpito da sfortuna“, come dedotto da modelli matematici dairisultava che il nesso con stili di vita o difetti genetici sarebbe di minore impatto rispetto alla casualità. Oggi unoitaliano segnare una nuova svolta nel dibattito: su “Nature Genetics” è stata pubblicata una ricerca dell’Istituto europeo di oncologia e università Statale di Milano in base al quale “non ci si ammala di cancro per caso o per sfortuna“. I risultati confermano che ledella malattiada rintracciare nell’ambiente e che le cosiddette ‘traslocazioni cromosomiche‘ – particolari alterazioni geniche fra le più frequenti e importanti per lo ...

