optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) C.J. e Sebastian sono dueprodigi, appassionati di scienze ed amici per la pelle; insieme mettono a punto un sistema molto sofisticato in grado di riportarli indietro nelgrazie a degli zaini di trasferimentorale.Partito come un semplice progetto da presentare ad una fiera scolastica di fine anno per ottenere una borsa di studio utile all’accesso al Collage, l’esperimento si rivela ben presto l'unico espediente potenzialmente in grado di salvare il fratello di C.J., Calvin, da una terribile sparatoria per mano delle forze dell'ordine, nella quale resterà ucciso.C.J. e Sebastian, andranno indietro nelpiù volte al fine di evitare il terribile destino, ma gli esiti saranno altrettanto nefasti: in uno dei loro tentativi sarà Sebastian a perdere la vita e in un altro ancora sarà nuovamente Calvin a morire. Il Castil film è diretto da ...

aquariusjm : Tyrion kfjdjsksjjs 'now Varys’s can tell my ashes, see I told you!” KDJSKSJJSJSJJS - persephars : RT @agvs_td: Le tappe americane sono finite ma il viaggio dei nostri ragazzi continuano. SEE YOU GUYS, I LOVE YOUUU. ?????? - agvs_td : Le tappe americane sono finite ma il viaggio dei nostri ragazzi continuano. SEE YOU GUYS, I LOVE YOUUU. ?????? -