Muore per andare a vedere la partita del Milan | “Era uscito in bici con la febbre a 38”

Muore al pronto soccorso soffocato da un pezzo di pizza mentre i medici litigano tra loro : aperta un’inchiesta : Un’indagine dell’autorità giudiziaria, avviata dopo la denuncia dei familiari, dovrà fare luce su quanto accaduto a Napoli, dove un uomo di 54 anni, M.D.G., è morto soffocato da un pezzo di pizza mentre si trovava al pronto soccorso. E un’inchiesta interna è stata disposta anche dal commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, per stabilire le effettive cause della morte dell’uomo, deceduto nella tarda ...

“È solo artrite” - ma i medici sbagliano diagnosi : 17enne Muore per un cancro al midollo spinale : Alix Cassidy è morta a 17 anni dopo che i medici hanno scambiato per artrite un tumore aggressivo al midollo spinale. I primi sintomi si erano manifestati lo scorso ottobre, quando non riusciva più a muovere le dita delle mani, ma l'hanno curata solo con antidolorifici. Il dolore della mamma: "Non avrei mai immaginato ad un epilogo simile. Se lo avessero scoperto prima, forse avremmo potuto fare qualcosa per salvarla".

Tragedia nel calcio boliviano - arbitro Muore in campo per arresto cardiaco : inutili i soccorsi : Il direttore di gara è morto dopo essere stato trasportato in ospedale, i tempestivi soccorsi non sono bastati a salvargli la vita Tragedia nel calcio boliviano, l’arbitro Victor Hugo Hurtado è morto a 32 anni dopo essere stato colpito da due arresti cardiaci. Il fatto è avvenuto durante la partita tra Always Ready e Oriente Petrolero della seconda divisione boliviana, finita 5-0 per i padroni di casa. Hurtado ha avuto un primo ...

Monterotondo - Muore per una ferita alla testa : fermata la figlia 19enne | Già denunciato : Dalle prime informazioni sembra che le liti tra i due fossero molto frequenti e che il 42enne fosse noto alle forze dell'ordine per essere un violento. Nel 2014 la moglie lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia

Padre litiga con la figlia - lei lo colpisce : l’uomo Muore per una ferita : Lorenzo Sciaquatori, è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una coltellata. Era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza ascoltata da carabinieri e pm in caserma

Monterotondo - Muore in ospedale per una ferita alla testa. “Colpito durante una lite in famiglia” : interrogata la figlia : Un uomo di 42 anni di Monterotondo Scalo, a nord est di Roma, è morto in ospedale per una ferita alla testa. Secondo gli investigatori, è stato colpito durante una lite in famiglia dalla figlia di 19 anni, all’interno del loro appartamento. Stando alle prime informazioni riportate da Repubblica, la giovane stava uscendo di casa in compagnia della madre quando il padre ha cercato di fermarle con modi aggressivi. La ragazza ha poi preso un ...

India - donna Muore sul letto della sala operatoria : reazione fatale tra sostanze tossiche : Un fatto di cronaca abbastanza singolare si è verificato di recente in India, precisamente al Lal Nehru Medical College Aligarh, nello stato dell'Uttar Pradesh. Stando a quanto riportato dal "The Times of India" - e confermato dalla struttura sanitaria - una donna di 40 anni, Sheela Davi, è morta mentre si trovava sul lettino di una sala operatoria. La signora era giunta in gravi condizioni presso il nosocomio Indiano e si stava sottoponendo ad ...

Sciacca - ingegnere precipita nel vano ascensore e Muore : indagini per omicidio colposo : La procura della Repubblica di Sciacca (Agrigento) ha aperto un’inchiesta sulla morte di Ignazio Puleo, un ingegnere di 72 anni trovato morto, nelle scorse ore, in un edificio che ospita alcune attività commerciali. Stando alle prime ipotesi, nel tentativo di raggiungere il piano superiore, dove si trova un negozio di elettrodomestici, l’uomo sarebbe precipitato all'interno del vano ascensore.

Allarme plastica : tartaruga marina Muore per lenza di 1 metro : Una tartaruga marina sulla costa adriatica è morta a causa di “una semplice lenza, non professionale, utilizzata molto probabilmente da un ‘pescatore della domenica’ che ha catturato la tartaruga e poi ha provato a tagliare la lenza, ma essendo lunga più di 1 metro essa si è depositata nell’intestino dell’animale, creando un corpo estraneo lunghissimo. È una patologia che non vediamo frequentemente“: lo ha ...

Inala gas per provare stato di ebbrezza! Detenuto Muore in carcere : Dramma nelle scorse ore in una cella del carcere fiorentino di Sollicciano. Un Detenuto si è tolto la vita Inalando del gas dal fornelletto che aveva in dotazione per cuocere e scaldare le vivande. La vittima è un ragazzo di soli 29 anni che era stato arrestato ed era Detenuto per furto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, non si tratterebbe dell'ennesimo caso di suicido in cella ma di una tragica fatalità. --Il Detenuto infatti pare ...

Dopo venti minuti di allenamento sulla cyclette perde conoscenza e Muore : Le vacanze vicine e l’idea di rimettersi in forma, anche se non ci si allena da un po’. Un classico di questo periodo dell’anno. E’ proprio quello che aveva intenzione di fare Joanne Leach, 46 anni. Il marito le aveva comprato una cyclette prima di una vacanza con la famiglia da tempo programmata. Da Anglesey, un’isola nel mare d’Irlanda, verso la Turchia. Era il suo desiderio, e così quando l’oggetto ...

Sardegna - scontro frontale tra due auto : Muore un 51enne forse per arresto cardiaco : Una sbandata improvvisa poi l’impatto con un’altra auto. Le due vetture ridotte ad un ammasso di lamiere fumanti, ieri mattina lungo la strada provinciale 108, che da Gonnesa conduce a Portoscuso. Uno dei conducenti, Pierpaolo Bartolini, 51 anni, guardia giurata di Iglesias, è morto dopo circa un’ora dal terribile incidente proprio al Pronto Soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. forse a togliergli la vita un arresto cardiaco. La conducente ...

Nuoro - Francesca Muore in ospedale : «Mal di testa - poi un'ischemia fatale». Disposta nuova perizia : Al pronto soccorso per un forte mal di testa, morì a 23 anni dopo diverse ore di attesa: il caso di Francesca Debuggias, scomparsa il 19 luglio del 2017 a Nuoro all?ospedale San...

Nuoro - in ospedale con codice verde : Francesca Muore in attesa - nuova perizia : Il Gip del Tribunale di Nuoro ha disposto una nuova perizia per cercare di fare finalmente luce sulla morte di Francesca Debuggias, 23enne nuorese scomparsa nel luglio di due anni fa per una ischemia cerebrale dopo sei ore di attesa al pronto soccorso dove le avevano dato codice verde.