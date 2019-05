Javier Zanetti parla da nerazzurro | “trasmettiamo ai giovani i valori di Facchetti”

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019)non dimentica Giacinto Facchetti ed i suoi, il vice presidente dell’Inter vuole trasmetterli alle nuove generazioni “Giacinto Facchetti è per me una persona importantissima, un punto di riferimento importante che solo con la sua presenza era fondamentale. Cerchiamo di trasmettere i suoialle nuove generazioni. Ci vuole tempo ma speriamo di farcela“. Lo ha detto, vice presidente dell’Inter, da oggi entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano nella categoria calciatore straniero, durante la cerimonia a Palazzo Vecchio a Firenze. “Il sacrificio è un valore che mi accompagna fin da bambino perché ho visto quanti sacrifici hanno fatto i miei genitori -ha raccontato, l’ex centrocampista bandiera dell’Interndo della sua carriera-. E’ un valore che mi ...

