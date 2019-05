Cocktail a base di carne | una novità per gli amanti di fiorentina | bacon & co

gqitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Un brindisi al gusto più autentico delladi qualità. Nel senso più letterale del termine, viene da specificare. In occasione della riapertura del suo locale storico, all'11 di via Bergamo in quel di Monza, il ristorante Bove Lover annuncia una rivoluzionaria novità che andrà ad affiancarsi al suo menu adi fiorentine e filetti: ialla, in arrivo direttamente dai banconi più audaci di New York e preparati con la tecnica del fat washing. Il lavaggio dei grassi, per intenderci. Si tratta, per la precisione, di drink aalcolica a cui vengono aggiunti grassi animali e vegetali fusi, mixati e successivamente separati tramite congelamento. Questa curiosa procedura permette dunque di mantenere il sapore e gli aromi del grasso all'interno del, senza in realtà berlo per davvero. L’ispirazione da cui nasce ...

