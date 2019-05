Biossido di titanio | è presente in molti cibi e i rischi per la salute sono ancora ignoti

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Ciprodotti che consumiamo quotidianamente senza sapere chemolto elaborati. Salse cremose, formaggi e dolci soffici contengono nella maggioranza dei casi un gran numero di coloranti, addensanti e additivi aggiunti volontariamente dall’industria alimentare, spesso per renderli più appetibili agli occhi del consumatore“: lo spiega in una nota Il Salvagente. In alcuni casi “si tratta di particelle ingegnerizzate di piccolissime dimensioni, come nel caso-simbolo deldi(anche conosciuto come E171). Già noto e contestato per l’utilizzo diffuso nelle creme solari ma anche nelle protesi dentarie e diversi, viene prodotto in forma nanometrica rappresentando così uno nelo in quanto più insidioso. Il Salvagente ha esaminato 12 prodotti tra snack, confetti al cioccolato e alle mandorle, gomme da masticare e compresse farmaceutiche, ...

