Salvini:"Tanti preti,suore mi incitano"

"I cattivi sono quelli che stanno spopolando il continente africano e trasformando il Mediterraneo in una fossa comune. Sono quelli che poi lasciano i migranti dormire nelle piazze". Così. "Frati,,missionari,vescovi,card. mi scrivono:'mi raccomando tenete duro', ma non dirlo in giro". L'obiettivo della sinistra "è di avere nuovi schiavi da sfruttare nei campi ed elettori da usare al posto degli italiani che non li vogliono più". "Ditelo a tutti,anche andando a messa".Infine: "L'Europa voleva fermarmi".(Di domenica 19 maggio 2019)