Modena | schianto mortale sull' A1 Su Facebook | Siamo a 220 all' ora

Modena - a 220 km all'ora in diretta video Facebook : muoiono nello schianto : Franco Grande Due giovani sono morti stanotte mentre sfrecciavano a 220 chilometri orari sulla A1 tra Modena Nord e Modena Sud. I due hanno ripreso la loro notte brava con una diretta Facebook "Stiamo andando a Rovigo, ragazzi, siamo solo ai 200... fai vedere a quanto andiamo". Inizia così una diretta Facebook dei due giovani che sono morti stanotte sulla A1 tra Modena Nord e Modena Sud. Le vittime, il 39enne Luigi Visconti ...

