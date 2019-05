CSKA Mosca sul tetto d’Europa! Efes ko | ottavo successo per i russi | l’azzurro Daniel

LIVE Anadou Efes-CSKA Mosca - Finale Eurolega basket in DIRETTA : i russi sono campioni d’Europa! Vittoria 91-83 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anadolu Efes-CSKA Mosca, Finale dell’Eurolega 2019. Oggi si elegge la regina d’Europa e sarà un ultimo atto spettacolare alla Fernando Buesa Arena di Vitoria. CSKA Mosca-Anadolu Efes, sarà questo l’ultimo atto dell’Eurolega 2019. Una Finale inaspettata e che ad inizio anno era davvero difficile da pronosticare. La presenza della corazzata russa era comunque ampiamente ...

Anadolu Efes-CSKA Mosca - Finale Eurolega basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : E’ il giorno della Finale di Eurolega, Anadolu Efes-CSKA Mosca. Oggi si elegge la regina d’Europa e sarà un ultimo atto spettacolare alla Fernando Buesa Arena di Vitoria. Nella prima semiFinale si è assistito al capolavoro dell’Anadolu Efes. La squadra di Ataman ha stravinto il derby di Istanbul contro il Fenerbahce per 92-73 al termine di una partita sontuosa da parte di Larkin e compagni. Proprio l’americano è il ...

Basket - Finale Eurolega 2019 : CSKA Mosca favorito - ma l’Efes vuole continuare il suo sogno : CSKA Mosca-Anadolu Efes, sarà questo l’ultimo atto dell’Eurolega 2019. Una Finale inaspettata e che ad inizio anno era davvero difficile da pronosticare. La presenza della corazzata russa era comunque ampiamente ipotizzabile, visto che si parla di una straordinaria corazzata, ma è, invece, incredibile il percorso della squadra turca, che solamente lo scorso anno ha chiuso all’ultimo posto la regular season ed ora invece si ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il CSKA Mosca è in finale. Super ultimo quarto e Real Madrid battuto : Il CSKA Mosca è la seconda Finalista dell’Eurolega 2019. Grazie ad un ultimo quarto eccezionale la squadra di Dimitrios Itoudis raggiunge l’ultimo atto della competizione, Superando il Real Madrid in semiFinale con il punteggio di 95-90. Il CSKA torna in Finale dopo quella di tre anni fa, quando vinse al supplementare contro il Fenerbahce. Proprio quello è anche l’ultimo trionfo per i russi, che vanno a caccia del loro ottavo ...

Final Four Eurolega – Il CSKA Mosca vola in finale : Real Madrid battuto in rimonta : Il CSKA non molla: battuto il Real Madrid e staccato il pass per la Finalissima d’Eurolega E’ iniziato oggi lo spettacolo delle Final Four di Eurolega: dopo l’eliminazione a sorpresa del Fenerbahce di Datome e Melli per mano dell’Anadolu Efes, è andata in scena la sfida tra CSKA Mosca e Real Madrid. Un match combattuto ed equilibrato nei primi due quarti: alla pausa lunga infatti il Real Madrid è andato negli ...

Anadolu Efes-CSKA Mosca Finale Eurolega 2019 : data - programma - orario e tv : Stasera cominciano le Final Four di Eurolega. E’ il momento più atteso per tutta l’Europa cestistica, perchè racchiude davvero il meglio che il basket continentale possa offrire. A contendersi l’ambito titolo saranno il Real Madrid, il Fenerbahce, il CSKA Mosca e l’Anadolu Efes Istanbul. Nella prima semiFinale si è assistito al capolavoro dell’Anadolu Efes. La squadra di Ataman ha stravinto il derby di Istanbul ...

LIVE CSKA Mosca-Real Madrid 95-90 - Eurolega 2019 in DIRETTA : i russi rimontano nell’ultimo quarto e volano in finale! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cska Mosca-Real Madrid, seconda semifinale di Eurolega, massimo campionato di basket europeo. Alla Fernando Buesa Arena di Vitoria si affronteranno due squadre che hanno fatto semplicemente la storia del basket europeo, essendo la prima e la seconda per numero di titoli conquistati (10 gli spagnoli e 7 i russi). Il Cska, trascinato dal francese Nando De Colo (più di 20 punti di media), ha ...

CSKA Mosca-Real Madrid - semifinale Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà oggi la semifinale di Eurolega tra CSKA Mosca e Real Madrid, un superclassico del basket europeo che si rinnova anche quest’anno nella Fernando Buesa Arena di Vitoria. Il CSKA è arrivato da una regular season in cui non ha mai avuto la minima difficoltà, con 24 vittorie e 6 sconfitte, ma nei quarti di finale ha avuto bisogno di due successi proprio nell’arena in cui torna per giocarsi il titolo continentale per arrivare ...