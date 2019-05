A Lecce una ragazza si è presa un pugno perché difendeva la bandiera della Lega

Militanti leghisti aggrediti a Lecce da una decina di antagonisti : Un gruppo composto da una decina di presunti appartenenti all’area antagonista, dopo un diverbio con Militanti della Lega impegnati a diffondere sotto un gazebo materiale per la campagna elettorale, ha divelto la struttura facendola cadere per terra, strappando volantini e vessilli del partito. L’aggressione è avvenuta a Lecce.Durante il parapiglia è rimasta contusa ad un occhio anche una ragazza di 17 anni che si ...

Lecce - l'Associazione persone down nel mirino di una baby gang. Denunciati in tre : A Nardò in più occasioni danneggiata la sede e l'impianto di videosorveglianza. Dopo la denuncia, la polizia ha individuato la banda di giovanissimi

Lecce : si ubriaca - esce per fumare una sigaretta e cade dal balcone - un 37enne è grave : Poteva trasformarsi in un dramma la serata di ieri, in provincia di Lecce, dove un uomo di 37 anni, che probabilmente aveva alzato troppo il gomito ed è precipitato dal balcone di un'abitazione, situata a Torre Pali, una delle marine di Salve. Secondo quanto riporta la stampa locale stamane, in particolare il Corriere Salentino, il soggetto era uscito all'aria aperta su un balcone perché voleva fumare una sigaretta. Purtroppo, a causa delle sue ...

Lecce - nigeriano molesta una ragazza in centro : arrestato : Federico Garau Tanta paura per la giovane, salvata dall'intervento di un passante. Lo straniero, che già in un'altra occasione aveva palpeggiato una donna, è stato arrestato È finito dietro le sbarre un giovane nigeriano che, nella serata di ieri, si è reso protagonista di numerosi disordini nel pieno centro della città di Lecce. L'episodio si è verificato in prossimità di Porta San Biagio e viale Lo Re. Lo straniero, in evidente ...

Comunali 2019 - candidato sindaco di Parabita (Lecce) rinuncia a correre dopo minacce di morte : “Tensione troppo alta” : rinuncia alla candidatura a sindaco dopo le minacce di morte ricevute. Accade a Parabita, in provincia di Lecce, dove l’ingegnere Marco Cataldo, in passato consigliere comunale di minoranza, ha deciso di non correre per la carica di primo cittadino del comune sciolto per le infiltrazioni mafiose del clan Giannelli e che fino alle elezioni del 26 maggio sarà guidato dai commissari prefettizi, come stabilito dal Tar del Lazio. A gennaio 2019, ...

Lecce - l ex campione del mondo Pasculli candidato per Poli Bortone 'Obiettivo scuola calcio comunale' : L'ex calciatore argentino Pedro Pablo Pasculli, campione del mondo nel 1986 con la sua Nazionale, correrà alle prossime elezioni amministrative di Lecce a sostegno del candidato sindaco Adriana Poli ...

7 aprile - Presentazione del libro La luna è adeso di Pierluigi Mele a Spongano - Lecce - : La scienza lo conferma: alla malattia della memoria, sopravvive una sorta di nocciolo dell'amore, in grado di resistere al tempo e alla fine. La storia si snoda tra Porto Selvaggio, la Sicilia e l'...

Lecce : i medici la dimettono per una semplice febbre e muore dopo due ore - si indaga : Si era sentita poco bene, aveva la febbre a trentotto, e proprio per questa ragione aveva deciso di recarsi in ospedale, al "Cardinale Panico" di Tricase, in provincia di Lecce, per farsi controllare. Nel momento in cui i medici hanno visto la sua situazione, hanno minimizzato il tutto e hanno deciso di dimetterla. Purtroppo, però, Egrentina Schirinzi, una donna di sessantacinque anni, soltanto due ore dopo dall'uscita dal nosocomio ha perso ...

Lecce - una minorenne denuncia : 'Trascinata nel vicolo e abusata da due sconosciuti' : È un episodio tutto da chiarire quella che sarebbe accaduto nella serata di sabato 16 marzo ad una giovane ragazza minorenne, a Lecce. Nelle scorse ore la giovane, accompagnata dai suoi genitori, si è recata presso la Questura del comune capoluogo, denunciando i fatti. Nel corso della sua dichiarazione, la giovane ha riferito di essere stata trascinata in un vicolo della centro storico, e costretta a subire abusi di natura sessuale. Solo dopo ...

"Gran Premio di Matematica Applicata" : sesto posto per una studentessa Leccese : ... alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Va sottolineato che il "Gran Premio" sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest'anno è riuscito a coinvolgere ...

No Tap - Barbara Lezzi contestata a Lecce : “Abbiamo sperato in lei ma è una traditrice. Noi continuiamo a resistere” : In prima fila ci sono soprattutto le signore, quelle che urlano con più rabbia. Ce l’hanno con Barbara Lezzi, ministra per il Sud che loro hanno votato in massa alle scorse elezioni politiche. Le rinfacciano ancora una volta quello che loro definiscono “tradimento” : è l’ennesima contestazione dei noTap all’esponente del M5s, salentina anche lei. La protesta si tiene all’esterno della Prefettura di Lecce, ...