Secondo Google l’aggiunta di un numero di telefono può rendere molto più sicuro l’account

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sono facili da riparare Secondo iFixit : Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sono stati sottoposti a teardown da iFixit, che ne ha decretato la facile riparabilità, assegnando loro un punteggio di 6/10. L'articolo Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sono facili da riparare secondo iFixit proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a avrà la stessa fotocamera dei Pixel 3 Secondo questa brochure con le specifiche : Ecco una brochure con le specifiche tecniche di Google Pixel 3a da cui spunta un fatto molto interessante: udite udite, si possono leggere le stesse specifiche della fotocamera posteriore di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL. L'articolo Google Pixel 3a avrà la stessa fotocamera dei Pixel 3 secondo questa brochure con le specifiche proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia punterà a 20 o 40 teraflop? Secondo un analista "sarebbe stupido" : L'analista di IDC Lewis Ward si è espresso già sulla nuova piattaforma streaming di Google, Stadia, affermando che non ci saranno "problemi infrastrutturali". Ora, Ward, nell'intervista con Gamingbolt, ha spiegato perché, se Google dovesse decidere di puntare ai 20 o 40 teraflop, sarebbe una "decisione stupida". La piattaforma non avrà limitazioni in termini di prestazioni, ma non si potrà andare "troppo oltre" per questioni di business.Ecco le ...

Secondo un analista Google Stadia non avrà "problemi infrastrutturali" : Google è fermamente convinta che Stadia sarà esclusivamente basata su cloud e che la creazione di una console hardware tradizionale non è mai stata parte del suo piano e non lo sarà mai. Tuttavia, alcune persone hanno espresso dubbi sul fatto che Google disponga dell'infrastruttura necessaria a eseguire giochi in tutto il mondo a 1080p e 60 FPS.Come riporta Gamingbolt, Secondo l'analista del settore Lewis Ward di IDC, i problemi infrastrutturali ...

L'email Secondo Google : 15 anni di Gmail : ... forte della posizione acquisita e della sua profonda integrazione con la piattaforma mobile più diffusa al mondo, Android. In un decennio e mezzo molte cose sono cambiate: la quota di storage ...

Secondo Phil Harrison Google Stadia può offrire giochi migliori di qualsiasi hardware locale : Secondo Google lo streaming è il futuro dei giochi. Hanno annunciato Stadia, la loro piattaforma gaming di nuova generazione, e hanno enfaticamente dichiarato più volte che sarà solo in streaming, quindi non ci sarà alcun hardware locale.Lo streaming ha il potenziale per offrire giochi e possibilità di gran lunga migliori per giocatori e sviluppatori, Secondo il VP di Google Phil Harrison . Harrison, un veterano del settore dei giochi che ha ...

Secondo Michael Pachter Sony e Microsoft potrebbero emulare Stadia se la piattaforma di Google avrà successo : L'insistenza di Google per rendere Stadia esclusivamente basata su cloud è decisamente intrigante. Mentre i benefici che presenta in termini di accessibilità e convenienza sono chiari per tutti, le domande persistono sulla fattibilità di tale idea e sulla disponibilità di un'infrastruttura sufficiente affinché Stadia sia in grado di fare ciò che Google vuole che faccia.Se dovesse dimostrare di avere successo, potrebbe diventare un nuovo punto di ...

Secondo Google - Stadia andrà ad innovare il multiplayer : Durante la GDC 2019, Google ha annunciato la sua nuova piattaforma streaming chiamata Stadia, che promette di rivoluzionare il concetto di gaming per come lo conosciamo oggi.Come riporta Polygon, Google punta anche a innovare il mondo del multiplayer online, eliminando (tra le altre cose) il fenomeno del cheating. Ecco quanto dichiarato dal vice president di Google Phil Harrison:"Quando abbiamo sviluppato Stadia, il nostro obiettivo era ...

Stadia. Lo streaming dei videogame Secondo Google : Alla Gdc di San Francisco, l’amministratore delegato Sundar Pichai presenta la nuova piattaforma in stile Netflix. Accessibile da smartphopne, tablet, pc e smart tv, e collegata a YouTube, permette di giocate con titoli in alta risoluzione anche in 4K senza console. Sony,...