Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio | Tasse per tutti al 15

liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di". Sì, ribadiscedal palco diper il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

LegaSalvini : Appuntamento a domani in #piazzaDuomo alle 15 con Matteo Salvini! #26maggiovotoLega! - matteosalvinimi : L'Italia è l'unico Paese in Europa in cui la detraibilità dell’Iva sulle auto aziendali è solo al 40%. - Corriere : Salvatore, il fratello di Pino Daniele, ha partecipato ieri alla contestazione degli striscioni contro il ministro… -