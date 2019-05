Mahmood Soldi Eurovision 2019 | testo e video

Soldi di Mahmood versione Eurovision Song Contest : le differenze rispetto a quella di Sanremo 2019 : Soldi di Mahmood vive nella nuova versione realizzata appositamente per l'Eurovision Song Contest che vedrà il cantante in gara a Tel Aviv. L'ESC chiede canzoni che non superino i 3 minuti e Soldi di Mahmood è stata quindi limata. Con la pubblicazione della compilation dell'Eurovision Song Contest 2019 contenente le 41 canzoni internazionali in gara, è stata svelata anche la nuova versione di Soldi di Mahmood che ascolteremo direttamente in ...

VIDEO Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 : le 41 canzoni in gara. Italia rappresentata da Mahmood con “Soldi” : La vittoria al Festival di Sanremo della canzone “Soldi” ha aperto a Mahmood le porte dell’Eurovision Song Contest: l’italo-egiziano volerà a Tel Aviv, in Israele, città sede della manifestazione, e sarà proiettato direttamente in finale, dato che l’Italia gode del privilegio di saltare le semifinali. La serata finale è in programma il 18 maggio, e vi parteciperanno i 10 Paesi qualificati dalla prima semifinale (su ...

