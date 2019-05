LIVE Tsitsipas-Nadal | semifinale Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | aggiornamenti

oasport

(Di sabato 18 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra Stefanose Rafael, valida per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra il greco e l’iberico scatterà non prima delle ore 14.30. Sulla terra battuta romana i due si giocheranno un posto nella finale di domani. Il numero due al mondo non vede l’ora di giocare questo incontro, dopo aver demolito tutti gli avversari finora incontrati: l’iberico vuol vendicare la sconfitta incassata in tre partite dal tennista greco esattamente una settimana fa a Madrid, quando fermòsempre in. OA Sport vi propone latestuale della sfida tra Stefanose Rafael, valida per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: oggi, sabato 18 maggio, il match tra il greco e l’iberico scatterà non prima delle ore 14.30, ...

