I pastori sardi indagati saranno difesi gratuitamente da un pool di avvocati

(Di sabato 18 maggio 2019) Un gruppo didifenderà, a titolo gratuito, ifiniti sotto inchiesta per gli agguati alle autocisterne e altre forme di protesta nei giorni caldi delle manifestazioni per il prezzo del latte ovino durante la campagna elettorale per le regionali di febbraio in Sardegna. Glisarebbero circa 200, ma ancora non si conosce il numero preciso, secondo quanto riferito oggi a Tramatza (Oristano), dall'avvocata Cristina Puddu del foro di Oristano, in occasione di una nuova assemblea deiautoconvocata stamane a Tramatza (Oristano). L'avvocata è molto conosciuta anche per le sue battaglie accanto all'indipendentista di 'Meris' Doddore Meloni, poi morto dopo due mesi di sciopero della fame in carcere. I reati contestati dalle diverse procure dell'isola aicoinvolti sono vari, tra cui danneggiamento, blocco stradale, minacce, violenza privata e ...

