Game of Thrones 8 è così corta per questione di soldi?

Game of Thrones - 5 modi in cui potrebbe finire : ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Nella notte fra il 19 e il 20 maggio andrà in onda l’epilogo che milioni di fan in tutto il mondo attendono da un decennio (e alcuni lettori da ancora più tempo): Game of Thrones infatti giungerà al tanto atteso episodio finale. Sarà il sesto dell’ottava stagione e finalmente si saprà chi potrà sedersi sul tanto agognato Trono di spade. Gli ...

A Spalato apre il museo di Game of Thrones : Il museo di Game of Thrones a SpalatoIl museo di Game of Thrones a SpalatoIl museo di Game of Thrones a SpalatoIl museo di Game of Thrones a SpalatoMentre termina l’ultima stagione del Trono di Spade, con migliaia di fan delusi che chiedono di riscrivere il finale, in Croazia apre un museo tutto dedicato alla serie. Si trova a Spalato e si preannuncia come una nuova imperdibile attrazione per i cineviaggiatori. LA CROAZIA DI GOT Si stima ...

Come finisce Game of Thrones : finito in rete l’intero plot dell’ultimo episodio : Come finisce Il Trono di Spade: finito in rete l’intero plot dell’ultima puntata Game of Thrones si conferma la serie più leakkata al mondo. A tre giorni dalla messa in onda dell’ultimo episodio – che verrà trasmesso in America domenica 19 maggio mentre per l’Italia toccherà attendere lunedì 20 maggio – spunta fuori la sinossi […] L'articolo Come finisce Game of Thrones: finito in rete l’intero ...

Game of Thrones - i fan in rivolta lanciano una petizione : “Rifate tutta l’ultima stagione” : No, l‘ottava e ultima stagione di Game od Thrones non è affatto piaciuta ai fan della serie tv cult di Hbo. Tanto che hanno lanciato una petizione su Change.org per chiedere alla produzione di rifarla. Anche George R.R. Martin, l’autore delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” a cui si ispira la serie, si è detto deluso dagli ultimi episodi in un’intervistaa Rolling Stones in cui ha espresso le sue perplessità ...

Game of Thrones 8 - la petizione per rifare l’ultima stagione : “David Benioff e D.B. Weiss hanno dimostrato di essere scrittori tristemente incompetenti quando non hanno materiale di partenza (cioè i libri) a cui ricorrere. Questa serie merita una stagione conclusiva che abbia senso. Fatelo accadere, HBO!”, questo il messaggio breve ma d’effetto che accompagna la petizione di Dylan D sulla piattaforma change.org, una petizione per chiedere all’HBO di rifare l’ottava e ultima ...

Game of Thrones - la replica ufficiale del Trono di Spade va all’asta : A quanto pare per aggiudicarsi il Trono di Spade non sarebbe necessaria un’altra guerra. A partire dal 27 giugno, infatti, Profiles In History metterà all’asta l’oggetto del desiderio per cui Targaryen, Lannister, Baratheon & co si sono sfidati a colpi di spada, catapulta e attacchi infuocati per otto lunghe stagioni di Game of Thrones: già, proprio il Trono forgiato da Aegon il Conquistatore in persona, o meglio, la sua ...

Game of Thrones - le foto ufficiali dell’episodio finale : (foto: Helen Sloan/Hbo) ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Che l’attesa per l’episodio finale di Game of Thrones sia elevata non è un mistero. Sono infatti milioni i fan in tutto il mondo che aspettano di capire come si concluderà la saga di Westeros nella sesta puntata dell’ottava e ultima stagione che andrà in onda nella notte fra il 19 e il 20 maggio in contemporanea su Hbo, ...

Game of Thrones ultima stagione - la petizione per rifarla : “David Benioff e D.B. Weiss hanno dimostrato di essere scrittori tristemente incompetenti quando non hanno materiale di partenza (cioè i libri) a cui ricorrere. Questa serie merita una stagione conclusiva che abbia senso. Fatelo accadere, HBO!”, questo il messaggio breve ma d’effetto che accompagna la petizione di Dylan D sulla piattaforma change.org, una petizione per chiedere all’HBO di rifare l’ottava e ultima ...

Che impatto ambientale avrebbero i draghi di Game of Thrones : Vi siete mai chiesti quanto mangia un drago? Di quanto suolo ha bisogno per sopravvivere? Quali e quante altre risorse una comunità deve destinare per allevare e mantenere in salute uno di questi giganteschi rettili? Ok, l’impatto ambientale di un drago come Drogon di Game of Thrones non è proprio il problema principale del nostro mondo, ma stabilirlo è stato un ottimo esercizio di modellizzazione per tre liceali del Maryland che hanno ...

Game of Thrones - secondo noi Daenerys farà una brutta fine : ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones farà una brutta fine. Quella che al termine della terza stagione di Game of Thrones, fuori dalle porte di Yuncai, veniva acclamata come Mhysa (madre, in antico ghiscariano) dagli schiavi liberati, si è trasformata in una distruttrice di città. Portando a termine quel “bruciateli tutti!” costato la vita al padre, il re pazzo Aerys Targaryen. Ed è per ...

Game of Thrones 8x06 spoiler : trailer e foto promo - Tyrion è sconvolto : Un viaggio andato avanti per otto stagioni e ben 73 episodi giungerà al termine lunedì alle 3 del mattino. I fan di Game of Thrones sono già pronti, nonostante siano ormai divisi irrimediabilmente tra entusiasti e sconfortati dopo la devastante quinta puntata. La linea finale è stata indirizzata ormai dopo “The Bells”, l’episodio più visto di sempre, e difficilmente potrà esserci un’inversione di tendenza. La HBO intanto ha diffuso i primi ...

«Game of Thrones 8» : più di 300mila fan chiedono di rigirare l’ultima stagione. E Martin si dice deluso : Game of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiDipendesse dagli ...

The Big Bang Theory e Game of Thrones - siamo al finale : ecco perché si chiude un'era : 12 anni ed 8 anni. Lassi di tempo non da poco, anche in quello che sembra un flusso continuo ed eterno di immagini come è, di fatto, il mezzo televisivo. Eppure, anche la tv ha dei cicli che iniziano e che si concludono per lasciare spazio a nuove fasi. E' quello che stiamo vivendo in questi giorni, su due diversi fronti, uno legato alla tv generalista, l'altro alla tv via cavo.Stiamo parlando di The Big Bang Theory e di Game of Thrones, ...

Game OF THRONES - Dracarys. La recensione dell'episodio 8x05 "The Bells" e l'utopia di Daenerys Targaryen : Le campane sono suonate, il finale è alle porte e il penultimo episodio della serie ha sciolto parecchi nodi cardine della storia.The Bells è forse l'episodio più esplosivo in termini spettacolari dopo la Battaglia dei bastardi, deflagrazione visiva garantita anche dalla centralità del luogo dove si è consumata e incenerita la resa dei conti per l'iron throne, ovvero Approdo del Re: dove tutto ha avuto inizio. Con questo penultimo ...