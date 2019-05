Salvini:dopo 27 altri no M5S "problema"

matteosalvinimi : #Salvini: Spero che dopo le elezioni quelli del M5S la smettano di insultarmi per recuperare nei sondaggi. Ho letto… - Agenzia_Ansa : 'Voli di Stato usati per comizi? #Salvini chiarisca'. Lo chiede #M5s dopo la notizia che la #CorteConti avrebbe ape… - Linkiesta : Dopo essersi dati alle spese pazze arriva il conto, ed è salato. L'unica soluzione per i gialloverdi? Affondare il… -

Da parte dei 5stelle "mi preoccupano tutta una serie di no a provvedimenti che servono al Paese". Lo ha detto il segretario della Lega Matteoalla stampa estera a Milano. Si tratta di no ad esempio "ad autonomia, flat tax, sicurezza bis" e anche su "alcuni grandi cantieri già pronti". "Temo ci sia tutta una serie di no che non fa bene all'Italia. Speriamo che tornino ad essere dei sìil 27 o sarebbe un", ha detto. Su casi corruzione:non c'è mezzo reato i tempi di Tangentopoli sono finiti.(Di venerdì 17 maggio 2019)