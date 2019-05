Luna | 50 anni fa partiva l’Apollo 10 | la prova generale dello sbarco faceva esultare

Luna di miele finisce in tragedia : mistero sulla morte di una donna di 31 anni in un hotel 5 stelle dello Sri Lanka : Una donna britannica è morta per una sospetta intossicazione alimentare mentre era in Luna di miele in Sri Lanka. Usheil Patel, 31 anni, si è sentita male subito dopo essere arrivata all’Amar Galle hotel, 5 stelle. L’indomani mattina è stata trasportata in un ospedale locale insieme al marito Khilan Chandaria, 33 anni, che si era sentito male insieme a lei. La causa della morte non è ancora stata confermata, ma si sospetta si sia trattato di ...

George Clooney e Amal festeggiano i 50 anni dall’alLunaggio : Amal e George ClooneyChiara FerragniJean-François Clervoy, Terry Virts, Nicole Stott, Thomas Stafford, George Clooney, Charlie Duke, James Ragan e Raynald AeschlimannSaturn VCharles Duke e George Clooney George Clooney, Belkys Nerey e Thomas StaffordRaynald Aeschlimann, presidente e CEO di Omega, con George ClooneyChiara Ferragni e Charles DukeQuando, quell’epico, leggendario e per alcuni mitologico 20 luglio 1969, il primo piede di essere ...

Una mostra tra scienza e arte a Faenza per i 50 anni dello sbarco sulla Luna : Per la parte scientifica abbiamo collaborato con l'Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici del Consiglio nazionale delle ricerche che ha sede proprio a Faenza, con il Tecnopolo ...

Giovanni De Luna : 'Questo derby aveva un sapore diverso ma abbiamo attaccato con fatica' : Juventus-Torino 1-1 nell'incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Vantaggio dei granata con Lukic al 18' del primo tempo. Pareggio dei bianconeri siglato da Ronaldo al 39' della ...

Luna - la Cina si prepara a costruire una base fra 10 anni : La Cina ha in programma la costruzione di una stazione di ricerca scientifica nel polo Sud della Luna, con missioni di astronauti entro dieci anni. Lo ha annunciato Zhang Kejian, capo dell'agenzia ...

Spazio : la Cina costruirà una stazione scientifica sulla Luna entro 10 anni : Il direttore dell’Agenzia spaziale nazionale cinese Zhang Kejian, riporta l’agenzia Xinhua, ha reso noto che la Cina intende costruire una stazione di ricerca scientifica al polo sud della Luna e realizzare una nuova missione di esplorazione con astronauti entro 10 anni. La Cina lancerà alla fine di quest’anno la missione Lunare Chang’e-5 per raccogliere e riportare sulla Terra campioni dal satellite. Inoltre, Pechino ...

Il racconto dell'uomo sulla Luna a 50 anni da quella notte d'estate del 1969 : ... e la storica dell'arte Alessia Cecconi , che racconteranno l'affascinante storia della Luna e di Leonardo, della ricerca di oggi e dell'intreccio fra scienza e arte fin dall'epoca di Da Vinci. ...

Attacco razzista al Luna park : le “amiche” bulle le strappano le unghie - ha solo 13 anni : I fatti sono avvenuti nel weekend in un parco di Bristol, in Regno Unito. La ragazzina stava cantando insieme ad alcune sue amiche, quando è stata minacciata e poi aggredita da un gruppo di ragazze, sue "conoscenti bianche", più grandi. Alla madre sarebbe stato offerto un "biglietto gratuito" per compensare...Continua a leggere

Missione Beyond : Luca Parmitano nello spazio 50 anni dopo lo sbarco sulla Luna : Luca Parmitano tornerà in volo tra le stelle con la Missione Beyond il prossimo 20 luglio, esattamente 50 anni dopo il primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Era infatti il 20 luglio 1969 quando gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettevano piede in mondovisione sulla superficie del nostro satellite, con quel famoso “piccolo passo per l’uomo ma grande balzo per l’umanità”. Nel giorno del 50° anniversario di quella storica impresa – ...

La Nasa ha nascosto per oltre 40 anni un misterioso messaggio dal lato oscuro della Luna : Il misterioso messaggio dal lato oscuro della Luna nascosto dalla Nasa per 40 anni La Nasa ha nascosto volontariamente strani e misteriosi messaggi ultraterrena captati dalla Missione Apollo 10 che fu la quarta missione con equipaggio del programma Apollo e la prima missione dalla piattaforma di lancio 39B del John F. Kennedy Space Center. La missione includeva il secondo equipaggio ad orbitare intorno […] L'articolo La Nasa ha nascosto ...

Al college realizzò un prototipo di razzo per la Nasa. Tiera - ha 24 anni - e riporterà l'uomo sulla Luna : Si chiama Tiera Fletcher, ha 24 anni e riporterà gli uomini sulla luna. Si tratta di una giovane ingegnera aerospaziale statunitense che fa parte del team che si sta occupando di realizzare lo Space Launch System per la Nasa, il più potente sistema di lancio mai realizzato che darà la spinta ad Orion, la capsula che riporterà l'uomo sulla luna dopo 55 anni.La storia di Tiera Guinn Fletcher, nata 24 anni fa in Georgia, ...

Parmitano nello spazio il 20 luglio - 50° anniversario della conquista della Luna : Il lancio sarà sicuramente seguito con emozione in tutto il mondo. Inizialmente il lancio di Parmitano e dei suoi due compagni, il russo Alexander Skvortsov e lo statunitense Drew Morgan, era ...

Astrofili Rozzano. 50° anniversario sbarco sulla Luna con 'I Martedì della Scienza 2019' : Primo incontro del ciclo: 'I Martedì della Scienza 2019', con il Patrocinio del Comune di Rozzano. Luogo: Sala conferenze del Centro Culturale Cascina Grande, Via Togliatti, Rozzano, MI, Data e ora: ...

Gli astronauti americani entro 5 anni sulla Luna : La corsa alla Luna accelera i tempi: il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha annunciato nel Consiglio Spaziale Nazionale la prima missione con astronauti fra cinque anni. "La politica di ...