Le accuse pesanti a Salvini da chi non te lo aspetti | la sua ex Isoardi un fiume in piena

Riccardo e Ida? Non escludo un accordo! A Uomini e Donne le pesanti accuse di Roberta : Roberta ha attaccato ancora Riccardo, con il quale ha avuto una breve frequentazione. La dama del trono over di Uomini e Donne ha avanzato l'ipotesi di un possibile accordo tra il cavaliere e Ida.Attraverso il Magazine ufficiale del dating show, la dama si è scagliata contro il cavaliere, arrivando a pensare che la richiesta di Riccardo di richiamare in trasmissione la sua ex Ida Platano altro non fosse che un complotto. Secondo la Di Padua, ...

Calatafimi - Cristaldi si dimette da consigliere e lancia accuse pesanti sul caso Siri : Si è insediata la nuova amministrazione comunale di Calatafimi guidata dal neo sindaco Antonio Accardo. La nuova giunta si è insediata ed è operativa. La compongono, oltre al sindaco, gli assessori ...

U&D : Fabrizio solleva accuse pesanti alla redazione sui social dopo la sua eliminazione : Nelle ultime puntate del dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, riguardo al trono over, abbiamo assistito ad alcune discussioni, tra la torinese Gemma Galgani, e il quarantaduenne Fabrizio Cilli. Proprio quest'ultimo infatti è stato cacciato via dal programma. Il giovane sosteneva di essere interessato a Gemma, ma la torinese non ha mai mostrato veramente interesse per lui. E infatti ha fatto bene a non fidarsi. ...

accuse pesanti per Apple : Antitrust indaga su posizione dominante nell’App Store : Apple non se la sta passando davvero bene in questo momento. Le vendite dei suoi iPhone non sono esaltanti, i suoi nuovi servizi di streaming di contenuti video, news e finanziari rischiano di essere accolti tiepidamente dal pubblico e ora giunge anche l'accusa da parte dell'Antritrust olandese di aver abusato della sua stessa posizione dominante in App Store. La colpa imputabile all'azienda californiana non è certo di poco conto e rischia di ...

Papa Francesco - la furia dopo le accuse di Joseph Ratzinger : un tweet pesantissimo - caos in Vaticano : Le 18 pagine redatte da Joseph Ratzinger, il testo sulla pedofilia nella Chiesa, 40mila battute, una bozza di enciclica, terremotano il Vaticano. Le denunce sugli abusi sono impressionanti, così come sono pesantissimi gli attacchi al Sessantotto. Il Papa emerito fa nomi e cognomi dei "cattivi maestr