Juventus | Higuain torna alla base e CR7 fatica a trovare un partner | perchè non

Higuain-Juventus - ora cambia tutto : “nuovo” futuro per il Pipita : HIGUAIN JUVENTUS- Come riportato dai colleghi de “La Gazzetta dello Sport“, resta leggermente in bilico il futuro di Gonzalo Higuain, ma con qualche certezza in più. Di fatto, dopo il netto successo del Chelsea nel match di ieri pomeriggio, il club inglese si sarebbe avvicinato totalmente all’obiettivo Champions League. Una qualificazione che potrebbe aprire totalmente […] More

Higuain-Juventus - clamoroso : Sarri annuncia il futuro del Pipita : HIGUAIN JUVENTUS- Intervistato ai microfoni della “BBC“, Maurizio Sarri ha colto l’occasione per sottolineare il prossimo futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita, salvo clamorosi colpi di scena, non farà ritorno alla Juventus e resterà ancora al Chelsea. Uno scenario che potrebbe ribaltarsi completamente in estate, ma che, ora come ora, sembrerebbe esser indirizzato verso la […] More

La Juventus avrebbe offerto Higuain all'Inter : Questa estate la Juventus dovrà capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita fino al 30 giugno sarà al Chelsea poi molto probabilmente farà il suo ritorno a Torino. Un ritorno il suo che sarà solo di passaggio visto che la Juve non sembra intenzionata a tenerlo. Fabio Paratici vorrebbe dunque trovare una soluzione definitiva per Gonzalo Higuain. Per questo motivo stando a quanto afferma "La Stampa", il ds della Juve avrebbe provato ...

Higuain-Juventus - nessun ritorno : una big spagnola piomba sul Pipita : Higuain-Juventus – Negli ultimi mesi si è parlato tanto di Higuain. Il Pipita sta vivendo la sua peggior stagione, prima al Milan ed ora al Chelsea. In tanti parlano di un suo possibile ritorno a Torino visto anche il blocco del mercato dei Blues, si è ipotizzato anche un possibile scambio con Higuain. Roma e […] More

Icardi-Juventus - intrigo Higuain : il piano di Paratici in vista dell’estate : ICARDI JUVENTUS- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estiva. Come detto e ripetuto, i bianconeri, come prima cosa, proveranno l’affondo per un nuovo centrale difensivo. Un nuovo difensore capace di ricoprire al meglio sia la posizione di centrale in una difesa a quattro, sia […] L'articolo Icardi-Juventus, intrigo Higuain: il piano di Paratici in vista ...

Icardi-Juventus - nuova svolta : Higuain o Cancelo come pedine di scambio : Icardi-Juventus – Questa sera Inter e Juventus si sfideranno in campo, ma a fine stagione potrebbero trattare un clamoroso scambio di calciomercato. Più volte vi abbiamo raccontato della possibilità che Mauro Icardi passi in bianconero, con i nerazzurri che accoglierebbero a braccia aperte Paulo Dybala. La Joya però al momento è fredda su questo possibile scambio e vorrebbe restare alla Juventus, o […] More

Juventus - contatti continui con l'Inter : sarebbe stato offerto Higuain - Marotta dice no : Uno dei nomi che saranno al centro dei rumors di mercato la prossima estate è sicuramente quello di Gonzalo Higuain. Il Pipita è stato già 'oggetto' di calciomercato nelle ultime due sessioni visto che ad agosto era stato ceduto al Milan, mentre a gennaio è passato al Chelsea, sempre in prestito con diritto di riscatto. Il rendimento dell'attaccante argentino, però, è stato al di sotto delle aspettative, sia con la maglia rossonera, sia in ...

Inter-Juventus : Higuain - Icardi... Un anno dopo è cambiato tutto : Scherzi del cervellone che elabora il calendario di serie A. L'anno scorso, Inter-Juventus si era giocata il 28 aprile, in questa stagione San Siro si riempirà sabato 27 aprile. Quello che cambia ...

Higuain : «Dal Napoli alla Juventus? Non mi pento» : LONDRA, Inghilterra, - Gonzalo Higuain compirà 32 anni il prossimo dicembre. L'età giusta per cominciare a tracciare un primo bilancio di una carriera che lo ha visto protagonista sotto porta per più ...

Capello : 'La Juventus avrà Higuain in squadra da luglio' : 'La Juventus riavrà Higuain in squadra da luglio dopo averlo svenduto in fretta quando hanno preso Ronaldo. Rientrerà dal Chelsea ed è un problema'. Parola di Fabio Capello dagli studi di Sky Sport .

Higuain-Juventus : il ritorno - atto secondo : il Pipita al fianco di CR7 : HIGUAIN JUVENTUS- secondo quanto anticipato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come riportato dall’odierna edizione di “Il Giornale”, la Juventus starebbe accarezzando l’idea di riabbracciare nuovamente Gonzalo Higuain in vista della prossima stagione. Occhio ai possibili scenari in vista dell’estate. Il Chelsea difficilmente deciderà di riscattare l’attaccante argentino, riscatto mancato che ...

Higuain-Juventus - scaricato da Sarri : futuro sempre più lontano da Londra : Higuain-Juventus – Non decolla la stagione di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino sta deludendo le attese e non è riuscito a riscattare i mesi opachi con la maglia del Milan. Adesso arrivano notizie poco confortanti da Londra per l’ex numero 9 bianconero. Leggi anche: Juventus-Ajax probabili formazioni, Mandzukic ko: Bernardeschi dal 1′ Higuain-Juventus, le ultimissime Anche […] More

Juventus - senti Higuain : 'Voglio restare al Chelsea' : LONDRA - 'Non conosco il mio futuro, dipendera' da cosa decidera' il club. Sono venuto qui con l'idea di restare. Il Chelsea e' un grande club, questa e' una bella citta', si sta bene, si vive molto ...

Juventus-Milan - Szczensy svela : “Ecco perchè parai il rigore ad Higuain” : Szczesny svuota il sacco e si prepara alla sfida di campionato contro il Milan. Come riportato sul sito “SportMediaset”, il portiere bianconero si prepara al match contro i rossoneri tenendo alta la concentrazione. L’estremo difensore polacco ha poi colto l’occasione per svelare un retroscena sul calcio di rigore dell’andata, tiro parato ad Higuain, il quale […] L'articolo Juventus-Milan, Szczensy svela: ...