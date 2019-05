Google | “presunto abuso di posizione dominante” | Antitrust apre istruttoria

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ispezioni in alcune sedi delle società interessate con l’ausilio del Nucleo Specialedella Guardia di Finanza determinate dall’accusa dididominante. A finire nel mirino dell’, che nella riunione dell’8 maggio scorso ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Alphabet Inc.,LLC eItaly S.r.l. (nel complesso indicate come) per accertare un presuntodidominante in violazione dell’art. 102 del Tfue., tramite il sistema operativo Android, detiene unadominante nel mercato dei sistemi operativi per smart device ed avrebbe rifiutato di integrare nell’ambiente Android Auto la app ”Enel X Recharge”, sviluppata da Enel per fornire agli utenti finali informazioni e servizi per la ricarica delle batterie delle auto elettriche. Android Auto consente ai ...

