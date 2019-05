Gli effetti dei cambiamenti climatici sull’Italia saranno devastanti

Salute e dieta : “Gli effetti di un regime alimentare mediterraneo sono terapeutici e combattono l’invecchiamento” : Un approccio scientifico indica la dieta mediterranea è uno dei pilastri di Salute per l’uomo e per tutto il pianeta. Il grande patrimonio della dieta mediterranea, nella “Seconda Conferenza Mondiale sulla Rivitalizzazione della dieta Mediterranea“. “E’ questo l’obiettivo dell’Ordine dei medici di Palermo” ha detto Toti Amato, presidente dei medici siciliani e vicepresidente della Conferenza degli ...

Astinenza sessuale - Gli effetti sul corpo : pro e contro : Può capitare, a volte, di non fare l’amore per un lungo periodo. Ma avete mai pensato quali sono gli effetti dell’Astinenza sessuale sul nostro corpo? Ormai è chiaro: una vita sessuale attiva e sana è il presupposto per rimanere in salute e migliorare il proprio stato psicofisico. Il sesso d’altronde apporta moltissimi benefici che la scienza ha più volte sottolineato. Aiuta a tenere sotto controllo la pressione, migliora la ...

Maltempo : Gli effetti dal campo alla tavola e i consigli per la spesa : “Il Maltempo fa aumentare i prezzi delle verdure al dettaglio del 7% rispetto allo scorso anno mentre nei campi gli agricoltori fanno i conti con i danni provocati da pioggia, grandine, vento forte e allagamenti che hanno devastato le campagne e ridotto le disponibilità sui mercati con effetti sui raccolti, il lavoro, i consumi e l’inflazione“: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sull’impatto della pazza primavera, dai ...

Ricche di antiossidanti e magnesio - utili contro colesterolo e glicemia : tutti Gli effetti benefici delle mandorle sulla salute : È ben noto che le mandorle siano utili alla salute e questo è evidente a partire dai loro nutrienti fino alle proprietà benefiche che possiedono. “Una porzione di 28 grammi di mandorle offre 6g di proteine, 4g di fibre, 9g di grassi monoinsaturi sani, il 50% del valore giornaliero di vitamina E e il 20% del valore giornaliero di magnesio, per citarne alcuni. Grammo per grammo, sono la frutta secca più ricca di fibre, calcio, vitamina E, ...

Cambiamenti climatici - Gli effetti sull’Artico : più caldo - meno ghiaccio - più alghe al Polo Nord : Il mar Glaciale Artico rappresenta appena il 3% dell’oceano globale, ma è responsabile dell’assorbimento del 14% di carbonio dell’oceano globale. Questo lo rende un importante serbatoio per l’accumulo dell’anidride carbonica atmosferica. Negli ultimi decenni il ghiaccio marino nell’Artico si è drasticamente ridotto, causando possibili alterazioni del ciclo del carbonio e conseguenze ancora in gran parte sconosciute. “Il declino del ghiaccio ...

Ospedali nei boschi : Gli effetti benefici del contatto con la natura : Il contatto con la natura può aiutare i malati? A quanto pare sì e la dimostrazione arriva dagli Ospedali nei boschi realizzati in Norvegia, dove è nato un progetto rivoluzionario. Sono molti gli studi che hanno svelato gli innumerevoli benefici psicofisici che derivano dal contatto con la natura. Allora perché non sfruttare al meglio questo potere per aiutare le persone? Da questo semplice principio è partita l’avventura che ha portato ...

Ascolti tv : Gli effetti delle nozze Prati-Caltagirone su «Live – Non è la D’Urso» : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Pareva una vittoria annunciata e, invece, non è stato così. L’effetto delle presunte nozze di Pamela Prati con il fantomatico Marco Caltagirone non regalano a Live – Non è la D’Urso gli Ascolti che probabilmente la produzione si aspettava. Anzi. La puntata andata in onda l’8 maggio, che ha raccolto le testimonianze, fra gli altri, di ...

Salute : lo studio - Gli effetti dei social sulla vita degli adolescenti sono limitati : Gli effetti dei social media sulla vita degli adolescenti e sulla loro soddisfazione esistenziale sono limitati, probabilmente “minuscoli“, suggerisce uno studio condotto su 12.000 teenager del Regno Unito. A influire molto di più sono la famiglia, gli amici e la carriera scolastica, afferma il team di ricerca dell’Università di Oxford, secondo cui questa nuova indagine, pubblicata sulla rivista ‘Pnas’, è più ...

Clima - polvere di deserto sull’Europa : Gli effetti dall’energia alla salute : Cieli rossi e sabbia che si deposita un po’ ovunque, soprattutto nella parte meridionale dell’Europa. Sono gli effetti visibili della polvere del deserto che viaggiando per migliaia di chilometri è arrivata da noi. E’ un fenomeno primaverile, quando i pennacchi di polvere del Sahara vengono trasportati dal vento attraverso il Mar Mediterraneo, ma con il cambiamento Climatico, che causa l’espansione dei deserti, la polvere ...

Peperoncino - Gli effetti benefici su cuore - dieta e digestione : Fa bene al cuore, migliora la digestione ed è amico della dieta: questi sono solo alcuni fra gli effetti benefici del Peperoncino, molto più che una semplice spezia, perfetto per dare gusto ad ogni piatto. Buono e sano, il Peperoncino ha moltissime proprietà, prima fra tutte quella di migliorare la secrezione dei succhi gastrici. Molto spesso questo alimento viene eliminato da chi soffre di mal di stomaco, in realtà aiuta la digestione e la ...

Stanlio e Ollio - incasso migliore dopo Avengers. E lo sceneggiatore di Montalbano : “No - ma parlatemi ancora deGli effetti speciali…” : Il film Stanlio e Ollio sfonda al box office italiano e lo sceneggiatore del Commissario Montalbano lancia la sfida agli Avengers. È bastata la giornata di festa del primo maggio per far raggiungere al crepuscolare e garbato lavoro di Jon S. Baird sul duo comico statunitense un molto onorevole secondo posto negli incassi Cinetel. 233mila gli euro con circa 34mila spettatori paganti per Stanlio e Ollio: trentamila euro in più di Ma cosa ci dice ...

Scie Chimiche - Romina Power : “Povero cielo come lo stanno combinando. Poveri noi quando ne sentiremo Gli effetti” : Romina Power si è nuovamente espressa, su Instagram, sul tema delle fantomatiche “Scie Chimiche” rilasciate in cielo dagli aerei: “Povero cielo come lo stanno combinando. Poveri noi quando ne sentiremo gli effetti“, ha scritto in un post. “Poor California, poor USA, poor world! #chemtrails“, ha scritto su Instagram la cantante qualche giorno fa, mentre si trovava in California. Secondo la teoria complottista ...

Giù la disoccupazione : sui giovani primi effetti deGli incentivi. Male la fascia d’età 35-49 : Il tasso di disoccupazione degli under 25 scende al 30,2%. Torniamo terzi, la Spagna fa peggio (33,7%). Restiamo distanti anni luce dai primi della classe, la Germania stabile al 5,6% grazie al sistema di formazione duale....

'Non dipende da me' : Gli effetti di alcol - droghe e fumo sui giovani. E le possibili soluzioni : Gli alunni sono dunque i genitori che vengono a questa scuola di vita, senza ricette, senza schemi, senza voti; ricercano non la scienza ma la sapienza, a mano mano che imparano da quella severa ...