Prestito tra privati | prescrizione e come farla valere in questo caso

termometropolitico

(Di giovedì 16 maggio 2019)trainLadeltra, ovvero il lasso di tempo cui il debitore deve far riferimento al fine di riconsegnare la somma ricevuta inda un altro privato, è ipotesi assolutamente ammessa dalla legge italiana. Ciò anche in quanto espressione del principio generale di autonomia privata nei rapporti contrattuali. Vediamo di seguito più nel dettaglio cosa dice la legge aproposito. Se ti interessa saperne di più sulladei debiti condominiali, clicca qui.tra: con quali modalità? Secondo la legge italiana, i prestiti non sono materia di competenza delle sole banche e società finanziarie. Anche un privato, purchè effettui prestiti non in modo sistematico ed organizzato (invece fa un istituto di credito), può certamente prestare soldi ad un ...

CampiMinati : @XaruBlog Il rischio del prestito è che tra un anno va in scadenza e poi nessuno ti offre soldi per averlo, puntand… - michele_allegri : @PastadelC @IosonoScala @ilrivierascolig ..se hai modo di approfondire c'è anche il capitolo del 'prestito' al MSI,… - GiuseppVentura : @MarcoSimoni4 No, grazie a Veron fece 2 settimane di prova con l'Inter. Ma Ausilio e la dirigenza lo rifiutarono pe… -