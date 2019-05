Piove per più di 2 ore di seguito? All’Elba non paghi l’hotel

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019)per più di 2 ore di? All’Isola d’Elba nonl’hotel. Ecco la singolare iniziativa lanciata dagli albergatori dell’isola per difendersi dalle previsioni meteo non veritiere che tengono lontani i turisti, soprattutto in bassa stagione. Lo riporta Il Tirreno.“È una scommessa che sull’isola siamo convinti di vincere facile – racconta Claudio Della Lucia, coordinatore della Gestione associata del turismo – anche in questi giorni di brutto tempo chi ha scelto l’Elba per la vacanza si è trovato bene. E, di fatto, da noi nonmai per più di due ore al giorno. I casi di maltempo prolungato sono rarissimi. E comunque ci sono molte attrattive oltre al mare che chi ci viene a trovare potrà sperimentare”. Il progetto è stato battezzato #ElbaNoRain ed è nato grazie ...

