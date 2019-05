“Non in casa mia” | i due lama si appartano nel giardino | ma l’oca non ci sta E il suo

Maltempo Emilia-Romagna - allerta per i fiumi a Ravenna : “Non uscite di casa e salite ai piani alti” : Procede l’azione di monitoraggio dei fiumi a Ravenna, dopo che le intense piogge della giornata di ieri hanno fatto superare in diversi corsi d’acqua, nelle zone collinari, il livello idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso). Per quanto riguarda in particolare il Savio, al momento la piena sta passando da Cesena e nelle prossime ore è attesa una piena molto importante nel territorio del comune di Ravenna. Nella sede della Polizia Locale è ...

Roma - casa popolare a una famiglia di nomadi. Tensione a Casal Bruciato : “Non ve ce volemo qua!” : Ancora Tensione a casal Bruciato, a Roma, davanti al palazzo dove è stata assegnata una casa popolare a una famiglia di nomadi. casapound e movimenti per la casa si sono affrontati a colpi di slogan. All’indirizzo della famiglia assegnataria una sequela di insulti L'articolo Roma, casa popolare a una famiglia di nomadi. Tensione a casal Bruciato: “Non ve ce volemo qua!” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ambra Lombardo - la professoressa del Gf torna in Casa? “Non è finita” : Grande Fratello, Ambra Lombardo dopo l’eliminazione promette ancora sorprese! Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello non sparirà dalla televisione! Rivedremo ovviamente la professoressa nei programmi di Barbara d’Urso, questo è certo, ma potrebbe non essere tutto. La sua amicizia nata dentro la Casa con Kikò potrebbe essere infatti argomento anche delle prossime puntate. Ambra non […] L'articolo Ambra Lombardo, la professoressa ...

Venezia - uccide la moglie con un coltellata al cuore : “Non entrate a casa e chiamate la Polizia” : Un anziano ha ucciso la moglie con una coltellata al petto nella loro casa nel sestiere Castello, a Venezia. La vittima aveva 82 anni, lui 85. Fermato, si trova ora in ospedale, dove è stato portato in stato confusionale, ed è piantonato dalle forze dell'ordine. A scoprire il delitto la loro badante. Fuori la porta d'ingresso un cartello: "Non entrare e chiamare la Polizia".Continua a leggere

Grande Fratello 2019 - Fabrizia De André rinuncia a entrare nella casa dopo la lettera del padre Cristiano. Francesca invece no : “Non ho paura di lui” : dopo la lettera che Cristiano De André ha mandato a Mediaset e alle figlie, Fabrizia ha fatto marcia indietro e non è entrata nella casa del Grande Fratello. Francesca invece sì: “Non ho paura di mio padre. Non mi spaventa per niente, come non mi spaventano le cose che mi ha già fatto mio padre e anzi io sono qui come Francesca e non per parlare di lui. E’ lui che ha la coda di paglia. E Barbara tu lo sai bene, io ho sempre risposto ...

Cristiano De Andrè diffida le figlie Francesca e Fabrizia dall’entrare nella Casa del Grande Fratello : “Non vuole che raccontino storie di famiglia” : A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata del Grande Fratello 16, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni fa trapelare un’indiscrezione che incombe sul reality di Canale 5. Le sorelle Francesca e Fabrizia De Andrè, nipoti del celebre cantautore Fabrizio, avrebbero ricevuto dal padre Cristiano una diffida legale a non entrare nella Casa più spiata d’Italia. Il loro ingresso è in programma per questa sera, come aveva ...

Europee - con FdI il sociologo Francesco Alberoni : “Non mi fido di M5s - nato da deliri di Casaleggio e da demagogia di Grillo” : “Il Movimento è guidato da una srl. Non mi sono mai fidato del M5s, ma l’ho sempre studiato. Casaleggio era un genio visionario, ma ha dedicato i suoi studi alla manipolazione del web. Grillo è un demagogo, e insieme sono riusciti a creare grande consenso”. Lo ha detto il sociologo Francesco Alberoni, 89 anni, a Milano, nel corso della conferenza stampa in cui la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha ufficializzato la ...

Kikò Nalli - il retroscena su Tina al Gf : “Non dici una cosa del genere in casa mia” : Grande Fratello, Kikò Nalli parla del rapporto speciale con Tina Cipollari dopo la separazione Kikò Nalli e Tina Cipollari sono i protagonisti delle ultime news sul Gf. Le ore nella casa iniziano a scorrere velocemente e dalla diretta arrivano notizie sui protagonisti. C’è molta attenzione su Kikò non solo perché si sta rivelando un bel concorrente, […] L'articolo Kikò Nalli, il retroscena su Tina al Gf: “Non dici una cosa del ...

Torre Maura - Raggi : “Non possiamo cedere all’odio razziale. Casapound e Forza nuova fomentano questo clima” : “Non possiamo cedere all’odio razziale, non possiamo cedere contro chi continua a fomentare questo clima e continua a parlare alla pancia delle persone. E mi riferisco prevalentemente a Casapound e Forza nuova”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, parlando dei disordini avvenuti a Torre Maura per l’arrivo di alcune famiglie rom nel quartiere L'articolo Torre Maura, Raggi: “Non possiamo cedere ...

Europee - Di Battista : “Non mi candido. La stampa? Ha scelto Salvini. Il M5s supporti diritto dei migranti a stare a casa loro” : “È un po’ di tempo che non ci vediamo. Io sto bene, anzi benissimo sto facendo cose molto interessanti”. Alessandro Di Battista rompe il silenzio con una diretta Facebook. “Ho riflettuto” sull’opportunità di una candidatura alle Europee “e ho detto no“. “Quando sono tornato dal viaggio in Centro America il Movimento 5 Stelle mi ha chiesto di dare una mano – racconta l’ex membro ...

Muore all’improvviso a 22 anni mentre è in casa con la figlioletta : “Non aveva problemi di salute” : Una giovane mamma di ventidue anni, Loren Collins, è morta all'improvviso mentre si trovava in casa con la sua bambina di pochi mesi, Lilly-Mae. La tragedia si è consumata lo scorso primo marzo in Inghilterra e a dare l’allarme, purtroppo senza riuscire a salvare Loren, è stato suo marito Adam. L’uomo, un venticinquenne, ai media britannici ha raccontato di aver sentito poco prima di tornare a casa dal lavoro sua moglie. Le aveva telefonato per ...

Napoli - 76enne trovata morta in casa : il suo corpo legato e imbavagliato. “Non ci sono segni di effrazione” : Ritrovata morta nel letto, legata e imbavagliata. Il corpo della 76enne Stefanina Fragliasso è stato trovato così, quesa mattina, al terzo piano di uno stabile di Via Santa Lucia ai Filippini, nella periferia orientale di Napoli. Secondo quanto al momento accertato dai carabinieri, i parenti della donna si erano allontanati da casa per circa un’ora e mezzo: al rientro la scoperta di quanto accaduto. I primi rilievi non avrebbero segnalato segni ...

Bologna - indagati i genitori del bimbo di 5 mesi morto dopo la circoncisione : “Non fatelo a casa” : La mamma e il papà del bimbo di 5 mesi morto a Bologna in seguito ad una circoncisione praticata in casa risultano indagati, in attesa dei risultati dell'autopsia che aiuterà gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Il ministro della Salute, Giulia Grillo: "Esistono dei protocolli e medici che possono aiutare le famiglie a fare le cose come devono essere fatte. Non fatelo in casa, non rischiate".Continua a leggere

Italia-Finlandia - Mancini ammette : “Non era facile portare a casa la vittoria. Kean? Ha margini enormi” : Il ct azzurro ha analizzato la vittoria ottenuta contro la Finlandia, soffermandosi anche sulla prestazione di Kean Sorrisi e soddisfazione per Roberto Mancini dopo il successo ottenuto dall’Italia contro la Finlandia, stesa con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Barella e Kean. AFP/LaPresse Il ct azzurro ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando le difficoltà di un match che nascondeva numerose insidie: ...