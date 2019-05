Mercato Juve | intrigo Agnelli-Allegri | ecco cosa potrebbe accadere

CalcioMercato Juventus - possibile rivoluzione : si potrebbe passare al 4-3-1-2 : C'è grandissima attesa per il vertice di mercato tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ancora non è trapelato nulla, ma il summit sarà certamente decisivo per il futuro della Juventus. I tifosi sono molto delusi per l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, dunque la posizione del tecnico toscano sulla panchina bianconera non è saldissima. Agnelli, però, proprio dopo la sconfitta per due a uno contro ...

Mercato Juventus - Paratici piomba sul gioiello del Manchester United : Mercato Juventus – Asse di Mercato importante che potrebbe svilupparsi tra Manchester United e Juventus, non solo per Pogba, Lukaku e Dybala (che piace tanto ai Red Devils), adesso nelle trattative tra i due club potrebbe finire anche Sanchez. Alexis Sanchez, fin dai tempi dell’Udinese è sempre stato un obiettivo bianconero. L’attaccante cileno adesso è […] More

Juventus - Dybala potrebbe essere una pedina di scambio sul Mercato : Mercoledì 15 maggio, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe stato il giorno dedicato all'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, dove si sarebbe dovuto definire il futuro della panchina bianconera. Il confronto è stato rimandato, quindi i tifosi bianconeri dovranno attendere ancora un po' prima di sapere chi guiderà la Juventus la prossima stagione. Indipendentemente dalla permanenza ...

Marchisio - quanti retroscena di Mercato : “De Rossi alla Juve? Ci abbiamo provato. Rifiutai Real e United - adesso sogno Icardi in bianconero” : L’ex centrocampista della Juventus ha parlato dell’addio di De Rossi alla Roma e del suo passato in bianconero, svelando anche qualche retroscena di mercato Claudio Marchisio ha vissuto le stesse sensazioni di Daniele De Rossi con qualche mese di anticipo, lasciando la Juventus per una decisione del club piuttosto che per una scelta personale. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Un capitolo che si chiude per iniziarne uno nuovo ...

CalcioMercato Juventus - City a rischio Champions : Guardiola potrebbe diventare bianconero : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e soprattutto Josep Guardiola. Il Manchester City rischia seriamente di essere escluso dalla Champions League a causa di irregolarità denunciate da Footbal Leaks che riguardano la sponsorizzazione di Etihad Airways, appartenente alla stessa proprietà del club, l'Abu Dhabi United Group. potrebbe dunque arrivare una sanzione della Uefa che impedirebbe al ...

Mercato Juventus - c’è il “SI” di Mendes al faraonico scambio : Mercato Juventus – Tanti sono i nomi accostati alla Juventus, così come lo sono quelli in uscita. Oltre i vari Pjanic, Khedira, Douglas Costa e Cancelo, spunta un altro nome importante. Paulo Dybala. Un altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è certamente la Joya, visto l’enorme Appeal sul Mercato e l’alto valore economico del suo […] More

Juve - Allegri : niente rinnovo ma chiederà più libertà di scelta sul Mercato : L'attesa principale per i tifosi bianconeri riguarda in particolar modo l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. La maggior parte dei sostenitori Juventini, sui social, vorrebbe un cambio di allenatore, delusi dal gioco non di certo offensivo dimostrato dai bianconeri soprattutto in Champions League. In ogni caso, vi è molta incertezza, con alcuni media sportivi che sono convinti ...

Dalla Spagna : Isco sarebbe sul Mercato e la Juve potrebbe fare il colpo : Il prossimo calciomercato potrebbe essere molto interessante a livello europeo: alcuni top club sarebbero pronti a rifondare la rosa, 'delusi' dall'andamento di questa stagione. Real Madrid, Paris Saint Germain e la Juventus sono solo alcuni dei club che potrebbero cambiare molto in estate: proprio la società spagnola sarebbe pronta ad investire in maniera massiccia, ma necessariamente dovrà pure alleggerire la rosa, cedendo anche alcuni pezzi ...

CalcioMercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Icardi con l'Inter : Clima molto caldo in casa Juventus, dove si sta decidendo il futuro di Massimiliano Allegri. Al momento non si esclude una sua permanenza a Torino, nonostante le numerose critiche per quanto riguarda il gioco espresso dalla squadra bianconera. Allegri stesso ha affermato di volere restare sotto la Mole, proprio dopo la cocente sconfitta subita contro l'Ajax in casa, sconfitta che è costata alla Juventus l'eliminazione dalla Champions League. ...

Mercato Juve - Allegri attua la rivoluzione : 5 cessioni e una nuova mezz’ala : Mercato Juve- Come noto, in settimana Agnelli incontrerà Allegri per capire in maniera definitiva il prossimo futuro della Juventus. La sensazione è che le due parti viaggino spedite verso il nuovo matrimonio, ma è chiaro che Allegri detterà le sue regole per continuare il rapporto con i bianconeri. 5-6 le possibili cessioni, 5 i nuovi […] More

CalcioMercato Juventus - tre nomi per il post-Allegri : tra questi Deschamps : L'atteso faccia a faccia tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli è diventato ormai una vera e propria telenovela. I due dovrebbero incontrarsi questa settimana e in ballo c'è la conferma del tecnico livornese sulla panchina della Juventus, anche se la sensazione è che i due si separeranno. L'allenatore toscano, inoltre, sarebbe già stato contattato dal Paris Saint Germain, che sta seriamente pensando di esonerare Thomas Tuchel, dopo l'ennesima ...

CalcioMercato Juventus - Caressa : 'Spalletti può essere il dopo-Allegri' : Ore bollenti in casa della Juventus; il futuro di Massimiliano Allegri, infatti, non è assolutamente scontato. Il tecnico livornese, che in cinque anni è riuscito a vincere cinque scudetti (arrivando anche a due finali di Champions League) potrebbe non continuare sulla panchina della Juventus. Il presidente bianconero Andrea Agnelli avrebbe numerosi dubbi su di lui; Allegri, nonostante l'acquisto di un campione come Cristiano Ronaldo, non è ...

Mercato Juventus - Nedved su Allegri : “Chi vivrà vedrà”. Conte - sì all’Inter : Mercato Juventus- Pavel Nedved sibillino, futuro di Allegri ancora tutto da decidere. Il vicepresidente bianconero, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport“, nel pre partita tra Roma e Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul futuro di Massimiliano Allegri. Dichiarazioni a metà che lasciano spazio a qualsiasi tipo di interpretazione. Nedved […] More

Roma-Juventus - Allegri : “Il Mercato fatelo voi. Ecco cosa ci sarà da decidere” : ROMA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervistato ai microfoni di “Sky Sport” nel post gara di Roma-Juventus, ha analizzato il match di questa sera, focalizzando le sue attenzioni sul prossimo mercato. Il tecnico ha ammesso: “Si parla già di mercato? Il mercato lo lascio fare a voi. Ci incontreremo nei prossimi giorni con il presidente. Ci […] More