Mafia | processo depistaggio | Scarantino ' Io colpevole di essere innocente' 3

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' (4) : (AdnKronos) - Fiammetta Borsellino ascolta, sempre in silenzio, seduta accanto al suo legale, l'avvocato Vincenzo Greco. La famiglia si è costituita parte civile nel processo. A poca distanza ci sono i tre imputati. Anche loro ascoltano in silenzio le parole dell'ex pentito. "Io non mi sento di dire

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' (2) : (AdnKronos) - "Nell'ottobre del 1992 ero in carcere a Venezia, dove i topi mi ballavano addosso, quando arrivò un altro detenuto, Vincenzo Pipino. Che mi aiutava a scrivere le lettere per mia moglie, che firmavo con la mia impronta della mano. Qualche giorno dopo un detenuto mi disse che "Pipino era

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - (dall'inviata Elvira Terranova)- "Io, colpevole di essere innocente". Scandisce più volte la frase, la ripete due, tre, quattro volte. Con lo sguardo perso nel vuoto. Riappare in un'aula di giustizia Vincenzo Scarantino, l'ex picciotto della Guadagna di Palermo,

Mafia : processo trattativa - Corte 'Ros tacque pure con Borsellino' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Neanche al dottore Borsellino gli ufficiali del Ros, dopo il 25 giugno '92, fecero menzione dei loro incontri con Vito Ciancimino. Un rapporto omissivo, quest'ultimo, volto a instaurare un dialogo diretto con i vertici di Cosa nostra. Altra omissione la mancanza di al

Mafia : processo trattativa - Corte appello annuncia accertamenti su salute Ciancimino : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - accertamenti sullo stato di salute di Massimo Ciancimino, il figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo, imputato nel processo d'appello per la cosiddetta trattativa tra Stato e Mafia, sono stati annunciati dal Presidente della Corte d'assise d'appello di Palermo Angelo

Processo Montante - Morra : 'Salvini va sentito dalla commissione antiMafia' : ... a mio parere, c'è troppo silenzio da parte della politica e dell'informazione generalista'. 'Inoltre - aggiunge - è un segnale di vicinanza all' eccellente lavoro che sta svolgendo la procura di ...

Inizia l'appello del processo Stato-Mafia. Cosa era stato deciso in primo grado : La trattativa c'è stata. Il patto scellerato tra pezzi dello stato e Cosa nostra è stato siglato. Questo è emerso dal duro dispositivo della Corte d'assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, pronunciato il 20 aprile 2018 nell'aula bunker del Pagliarelli al termine di oltre quattro giorni di camera di consiglio. Con questa conclusione processuale, formulata in primo grado, si deve confrontare adesso il processo d'appello ...

Stato-Mafia : al via processo d'appello : PALERMO, 29 APR - La prima udienza del processo d'appello Stato-mafia si è aperta oggi con la richiesta di una perizia che accerti se Massimo Ciancimino, imputato e superteste sulla cosiddetta ...

Mafia : processo appello trattativa - deciso il calendario delle udienze : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - deciso il calendario delle udienze nel processo d'appello per la trattativa Stato-Mafia, che ha preso il via oggi davanti alla Corte d'assise d'appello di Palermo. Alla fine della prima parte della relazione introduttiva e prima della pausa pranzo, il presidente Angelo

Stato-Mafia - si è aperto il processo d'appello sulla trattativa e le stragi : ...la disponibilità manifestata da Dell'Utri per soddisfare le esigenze di Cosa nostra hanno contribuito all'entusiastico appoggio dato da quest'ultima in Sicilia alla nascente nuova forza politica". I ...

Mafia : processo trattativa - Corte 'discussione sarà all'altezza del valore di chi interverrà' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Gli imputati sono persone in carne e ossa che saranno giudicate per ciò che hanno o non hanno fatto. Questo è l'impegno della Corte. Mi sento di rassicurare le parti: la discussione sarà all'altezza del valore di chi interverrà e sarà un serrato confronto sulle dense

Mafia : processo trattativa - in aula Mori e De Donno : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno sono gli unici imputati presenti in aula alla prima udienza del processo d'appello sulla trattativa Stato-Mafia che ha preso il via oggi. I collegamento da Parma c'è l'imputato Antonino Cinà, mentre il boss Leolu

Trattativa Stato-Mafia - al via processo d'appello : Prende il via, davanti alla Corte d'assise d'appello di Palermo, il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia . "E' stato detto che non si può riscrivere la storia del Paese ...

Mafia : processo trattativa - cambio della difesa per il generale Subranni : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - cambio della difesa per il generale Antonio Subranni, imputato nel processo d'appello sulla trattativa Stato-Mafia iniziato oggi a Palermo. L'ufficiale in pensione accusato di minaccia a corpo politico dello Stato non è più difeso dall'avvocato Basilio Milio ma dagli a