Italiani in testa nei consumi di frutta e verdura in Europa – infografiche

Roma - Raggi contestata a Casal Bruciato per la casa ai rom. Di Maio «irritato» : «Aiutare prima gli Italiani» : La sindaca in visita alla famiglia entrata tra tensioni e polemiche nella casa assegnatale dal Comune. L’auto con la targa contraffatta e senza assicurazione sequestrata al capofamiglia che replica così agli insulti: «Non meritano risposta»

Salto Ostacoli : Juan Carlos Garcia in testa nei Campionati Italiani Assoluti - : Una formula in voga anche in Germania e in Olanda, due nazioni leader di questo sport, e che piace molto al selezionatore azzurro Duccio Bartalucci: " Meno stress per i cavalli -ci ha detto- in un ...

Maurizio Costanzo Show - Paolo Brosio contestato per la beneficenza a Medjugorje : "Prima gli Italiani" (Video) : Prima gli italiani anche al Maurizio Costanzo Show, dove Paolo Brosio è stato contestato per aver parlato della raccolta fondi dedicata alla costruzione di un Pronto Soccorso in Bosnia Erzegovina.La “sfortuna” dell’ex naufrago dell’Isola – come ammesso dallo stesso Costanzo – è stata quella di aver illustrato il progetto subito dopo lo sfogo di Fabrizio Bracconeri, che aveva denunciato le difficoltà e le problematiche incontrate nella ...

Vela – Trofeo Princesa Sofia Iberostar : ottime condizioni per la seconda giornata di regate - i Nacra Italiani in testa : ottime condizioni nella Baia di Palma portano i Nacra italiani in testa alla classifica provvisoria. Seconde nei 470F Berta/Caruso che vincono la quarta prova La seconda giornata del Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar a Palma di Maiorca ha riservato agli oltre 1200 velisti presenti, ottime condizioni di regata, con vento da Sud-Ovest sui 10 nodi e cielo perlopiù sereno. Per i 49er e gli RS:X, oggi è stata di fatto la prima giornata del ...

Scacchi - Europei 2019 - 7a giornata : quartetto in testa con Esipenko che sconfigge Gelfand. Degli Italiani di vertice vince solo Basso : La settima giornata dei Campionati Europei individuali di Scacchi in corso a Skopje, Macedonia del Nord, non risolve niente in termini di classifica, come del resto era ampiamente prevedibile. Per qualche motivo, Kacper Piorun preferisce una rapida patta in 26 mosse a una valida offensiva che avrebbe potuto portare nei confronti dell’israeliano Maxim Rodshtein per portarsi in testa da solo. Invece i due, in questo modo, vengono raggiunti a ...

Golf - European Tour 2019 : Nacho Elvira e Marcus Fraser aprono in testa il Maybank Championship. Degli Italiani bene Andrea Pavan : Si è concluso il primo giro del Maybank Championship, torneo che si disputa sul par 72 del Saujana Golf & Country Club di Kuala Lumpur, in Malesia, e che fa parte del calendario dell’European Tour. Sono in due ad occupare la posizione di testa: l’australiano Marcus Fraser e lo spagnolo Nacho Elvira, entrambi a -7 con otto birdie e un bogey. Il quarantenne australiano è in cerca della quarta vittoria sul Tour europeo e seconda in ...

Gucci in testa alla classifica dei brand Italiani che valgono di più al mondo - segue Tim : Quando si tratta di Made in Italy conosciuto e rinomato all'estero, c'è poco da sbagliare: l'Italia, non a caso definita il Belpaese, ricopre ancora un ruolo di primissimo spicco sopratutto in fatto di moda, di cibo, e di automobili che fanno sognare. Ha confermato questo trend anche brandZ, l'agenzia di marketing che ha stilato, in collaborazione con Wpp e Kantar, la graduatoria dei 30 brand italiani di maggior successo e che ha premiato con ...