Giro: tappa a Masnada, maglia a Conti

giroditalia : Seconda vittoria di tappa al Giro per @RichardCarapazM dopo Montevergine di Mercogliano dell’anno scorso. Carapaz è… - giroditalia : ?? Stage 6 | Tappa 6 ?? 16 May | 16 maggio ??? Cassino - San Giovanni Rotondo ?? 238 km ? Start: 11.20 AM CEST ??Finish… - giroditalia : Seconda vittoria al Giro per Pascal Ackermann dopo Fucecchio (Tappa 2). @Ackes171 è al quarto piazzamento nella top… -