Elicottero dell’Aeronautica Militare ritrova escursionisti dispersi in montagna

(Di giovedì 16 maggio 2019) Ieri notte unHH-139A dell’83° Gruppo CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronauticaè intervenuto per ricercare duein una zona impervia dell’appennino di Reggio Emilia. Decollato nella tarda serata dall’aeroporto di Cervia, l’, con a bordo un’operatrice della Croce Rossa, un tecnico ed un medico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha condotto le ricerche utilizzando i visori notturni in dotazione agli equipaggi del 15° Stormo. Le ricerche si sono concluse alle luci dell’alba con ilmento dei due. L’, che era in servizio di prontezza, è stato attivato per la ricerca e soccorso dal Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE). L’83° Gruppo CSAR dipende dal 15° Stormo, che ha sede a Cervia, in provincia di Ravenna. Insieme agli altri Centri ...

