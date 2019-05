Elezioni europee 2019 | in Puglia l’assessore di Emiliano Pd sostiene la Lega I dem

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Non c’era Leonardo di Gioia al teatro Cicolella di Foggia ad accogliere il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La sua linea politica però resta la stessa:all’Agricoltura della Giuntasosterrà il candidato leghista Massimo Casanova alledel 26 maggio. Una storia che nelle scorse settimane ha creato non poche polemiche in una maggioranza, quella della Regione, già fortemente provata. Non bastavano i mal di pancia suscitati dalle discusse alleanze del governatore del Pd con esponenti di Forza Italia, prima con Simeone Di Cagno Abbrescia ex sindaco di Bari e poi con Massimo Cassano, ora al vertice dell’Agenzia regionale per il lavoro. A trasformare i mal di pancia in polemica vera ci ha pensato di Gioia che – senza alcuna remora – ha dichiarato il suo appoggio alla, precisando che la sua posizione non è negoziabile, tanto da essere disposto a ...

ricpuglisi : Mi fanno notare che Salvini è ripartito con le fregnacce alla Borghi/Bagnai sul deficit al 3% etc. solo DOPO l'ulti… - Marcozanni86 : ?? ATTENZIONE! ?? Nel video vi spiego come votare per le Elezioni Europee del 26 maggio! Un' attenzioni fondamentale… - valigiablu : Guida alle elezioni europee: come si vota, le candidature, i programmi, le alleanze | @AndreaZitelli_… -