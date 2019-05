Bari | il pranzo non è di suo gradimento | alza le mani alla moglie | 30enne arrestato

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) I carabinieri della stazione di Castellana Grotte, nel barese, hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di undi nazionalità marocchina, che ieri, nel primo pomeriggio, si è reso protagonista di una brutale aggressione nei confronti della sua consorte. Secondo quanto riportato dstampa locale, il soggetto sarebbe andato in escandescenza perché ilnon era di suo. A questo punto, in preda ad una furia ceca, si è scagliato contro la povera donna, prendendola prima a schiaffi, con relativi spintoni, e poi ha chiuso a chiave la donna, che è stata lasciata fuori al balcone sotto la pioggia battente. In predadisperazione la signora ha chiesto aiuto: i vicini, resosi conto della gravità della situazione, hanno chiamato i carabinieri, giunti nell'immediatezza dei fatti sul posto. L'uomo è stato condotto in carcere Una volta fatto il loro ...

