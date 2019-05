ADL su Insigne | «Per i napoletani è sempre stato scomodo questo territorio Ricordate

ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il presidente De Laurentiis in un’intervista a TvLuna è tornato sul tema die sulle questioni relative al suo futuro «Per iQuagliarella? Dopo abbiamo scoperto l’arcano. Lui è venuto con grande desiderio da Udine, però poi fu giusto e corretto che scappasse via.è unstraordinario, secondo me il più ricco in Italia come potenzialità, ma è unbeffardo. Non ti regala nulla, ma ti sottrae. C’è la classica frase, dopo il dito si prendono il braccio e poi tutto,è il limite di noi. Quagliarella ha dimostrato di essere un bravissimo calciatore, ma dove non sentiva il peso divigliacco condizionamento che subiva e di cui non parlava con nessuno». L'articolo ADL su:«Per i...

