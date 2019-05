Rage 2 è finalmente disponibile | pronti a scatenare la follia di Avalanche Studios e id

eurogamer

(Di martedì 14 maggio 2019) Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato sulle nostre pagine la recensione di2 e ora tutti i giocatori potrannoprovare con mano il nuovo progetto pubblicato da Bethesda e nato dalla collaborazione tra i creatori di Doom e quelli di Just Cause. Ecco il comunicato ufficiale che annuncia l'arrivo sul mercato del titolo.Che laabbia inizio!2 è orain tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Nell'universo di2 ti aspetta un classico sistema di combattimento in stile id Software in un folle mondo aperto creato da.Vestirai i panni di Ranger Walker, la cosa che più si avvicina a un supereroe e la migliore speranza di rovesciare il regime tirannico del generale Cross e dei suoi tirapiedi mutanti dell'Autorità.Leggi altro...