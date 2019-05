In coma e senza speranze | 17enne si sveglia di colpo prima dell' espianto degli organi

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Pina Francone La storia di Lorenzo, che i medici avevano dato per spacciato dopo l'incidente in motorino: è miracolosamente tornato alla vita Era tutto pronto per l'. Lorenzo, 17 anni, era inda cinque mesi dopo quel maledetto incidente in motorino, mentre stava andando a scuola. Ma a volte i miracoli succedono e poco, lui si èto di, (ri)tornando alla vita Una bella, bellissima storia, dopo quel brutale scontro sull'asfalto che stava per costargli la vita: il casco lo ha salvato, attutendo il, ma il trauma cranico ci fu e fu forte. I danni cerebrali e respiratori sono stati importanti e Lorenzo è finiti inprofondo. I medici lo diedero per spacciato e chiesero ai genitori se volessero espiantare glidel figlio adolescente. Ecco, allora, il miracolo: il risveglio improvviso in quel ...

