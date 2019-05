calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Non posso negare che l’ipotesi di essere salvi senza disputare i playout ci fa tirare un gran sospiro di sollievo”. Sono le dichiarazioni deldelCalcio Joedopo la sentenza che ha condannato ilallain Serie C. “Come ho avuto modo di ribadire diverse volte in queste settimane, credo sia giusto che chiunque commetta deglidebba pagarne le conseguenze – aggiunge -. Questo e’ un discorso che vale per chiunque, non solo per il. Oggi la giustizia sportiva ha condannato i rosanero alla. Ogni altra sentenza incoraggerebbe i club a non rispettare le norme e questa e’ una cosa che il mondo del Calcio cosi’ come una societa’ civile non si possono permettere”.in Serie C, M5S: “il club paga il grave errore della giustizia sportiva commesso ...

CalcioWeb : #Venezia, il presidente #Tacopina: 'la retrocessione del Palermo? Chi commette illeciti deve pagare' - filippo898 : RT @cmdotcom: Presidente #Venezia: '#Palermo retrocesso in C? Chi sbaglia è giusto che paghi'