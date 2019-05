Sam Asghari | dedica d' amore a Britney Spears

blogo

(Di lunedì 13 maggio 2019) Le è stato sempre vicino, anche negli ultimi mesi di autentico delirio. Sam, compagno di Britney Spears, ha approfittato della Festa della Mamma per inviare un messaggio d'amore alla popstar, nei mesi scorsi ricoverata in un centro di salute mentale. Britney, come dimenticarlo, è mamma di Sean Preston, 13 anni, e Jayden James, 12 anni, avuti con l'ex marito Kevin Federline."Buona festa della mamma a tutte le meravigliose madri che stanno facendo il lavoro più duro del mondo!", ha scritto il 25enne Sam su Instagram, pubblicando un'immagine insieme alla fidanzata, sorridente al suo fianco. 37 anni all'anagrafe, Britney fa coppia con Sam da circa due anni. A farli incontrare il set del video musicale Slumber Party, del 2016.