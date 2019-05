Piatti a base di aglio e cipolla | come si combatte l' alito cattivo

gqitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Difficile resistere a un succoso hamburger accompagnato da una pioggia di croccante, o a un caldo pezzetto di pita immerso appieno nella sua salsa tzatziki. Ma se i programmi per il dopocena non prevedono esclusivamente di chiudersi in casa nell'isolamento più totale bisogna fare i conti con una conseguenza non troppo piacevole: ile gli odori dovuti all'abuso di& co. Che difficilmente riescono a essere mascherati con una gomma da masticare a fine pasto.fare, dunque, per godersi queste saporite pietanze senza dover sacrificare la propria vita sociale? Qualche consiglio arriva da Cordelia Running, direttrice del Saliva, Perception, Ingestion and Tongues (SPIT) lab presso la Purdue University, che in un'intervista al Time ha voluto specificare alcuni punti fondamentali legati alla questione. Le possibili cause die cattivi ...

Djvlon1 : RT @BlundaGroup: Pressatura soffice delle uve e fermentazione lenta a temperatura controllata, il #PetradiBruca è perfetto come aperitivo c… - LaMatita2 : @Adnkronos Questo qui mi ha bloccato perché gli ho twettato che meglio trovare termini italiani appropriati per far… - bagliodpianetto : Il nostro #Timeo è un #Grillo d’alta collina in cui c’è la forza del convincimento e dell’applicazione. Corposo e f… -