Nadia Toffa assente dall’ultima puntata de Le iene | “Cure un po’ stancanti’

(Di lunedì 13 maggio 2019) Durante la messa in onda di domenica 12 maggio, è risultato evidente come – per la prima volta in stagione –non fosse presente durante ladomenicale de Le. A comunicarlo, prima ancora che l’episodio cominciasse, è stata la stessa trasmissione di Italia Uno sul suo sito.it: “La conduttrice ha intrapreso una cura che è un po’ stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa. Stasera ci guarderà dalla tv”, si legge su.it, “e ci terrà informati. È la nostra ultima, quindi continueremo ad aggiornarvi dal nostro sito e sui social sulle condizioni di salute della nostra guerriera”. Laè di recente stata al centro di qualche polemica web ma non ha mai perso il buon umore e continua, ogni volta che può, a mandare messaggi di speranza al suo pubblico.: come sta Alla ...

