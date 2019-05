Mimmo Lucano alla Sapienza tra gli applausi | Forza Nuova | Nemico

Mimmo Lucano - migliaia in sala per il suo arrivo alla Sapienza : cori e applausi per il sindaco sospeso : In migliaia tra studenti e docenti riuniti in una ‘scorta antifascista’ hanno atteso tra cori e applausi, l’arrivo del sindaco sopeso di Riace, Mimmo Lucano, dopo le tensioni della vigilia per l’annunciato tentativo da parte di Forza Nuova di impedire l’intervento, dell’amministratore calabrese alla Sapienza di Roma. Mimmo Lucano è entrato in Aula scortato da studenti e militanti, accolto da un boato da parte ...

Mimmo Lucano accolto da cori e applausi al suo arrivo alla Sapienza : L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è arrivato all’università La Sapienza per intervenire a un seminario sul tema dell’accoglienza all’università. È stato accolto da un lungo applauso e dal coro ’Siamo tutti Mimmo Lucano” levatosi dal presidio degli studenti antifascisti. È stracolma l’Aula Uno della Facoltà di Lettere della Sapienza, dove è ...

Mimmo Lucano alla Sapienza - tensione al corteo di Forza Nuova : sit-in degli antifascisti : Momenti di tensione alla Sapienza con una trentina di militanti di Forza Nuova in corteo a viale del Castro Pretorio davanti alla Sapienza. L'ultradestra protesta per la lezione di Mimmo Lucano...

Roma - Mimmo Lucano accolto migliaia di studenti a La Sapienza. Il corteo di Forza Nuova a distanza : schiaffi a un ragazzo : Da un lato la ‘scorta’ antifascista che ha accolto Mimmo Lucano davanti all’università La Sapienza prima del seminario sul tema dell’accoglienza. Dall’altro la manifestazione di Forza Nuova, con i militanti che avrebbero voluto impedire al sindaco sospeso di Riace e hanno schiaffeggiato uno studente davanti alla biblioteca nazionale di Castro Pretorio. Poi il tentativo di raggiungere l’ateneo, ma il corteo di ...

Forza Nuova - striscione contro Papa Francesco : “Bergoglio come Badoglio”. Altri attacchi a Mimmo Lucano e giudici : Papa Francesco è un traditore. È questo il messaggio lanciato dai militanti di Forza Nuova domenica mattina nel corso di una manifestazione vicino a San Pietro. Il corteo ha esposto uno striscione con su scritto “Bergoglio come Badoglio. Stop immigrazione” durante il Regina Coeli: “Abbiamo paragonato Jorge Bergoglio a Badoglio perché simbolo universale del tradimento più vergognoso – ha poi spiegato Forza Nuova in un post ...

Mimmo Lucano alla Sapienza - Forza Nuova vuole manifestare. Ma noi studenti non ci stiamo : degli studenti e delle studentesse della Sapienza Lunedì 13 maggio alle 15, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano interverrà all’interno di un seminario organizzato dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo dell’Università la Sapienza. L’iniziativa sarà un’occasione per discutere delle esperienze di coesistenza tra cittadini autoctoni e migranti, che vede nel modello di Riace l’esempio ...

Petizione per Mimmo Lucano degli studenti e delle studentesse di Lettere e Filosofia della Sapienza : Il gruppo neofascista «Forza Nuova» ha indetto una manifestazione per lunedì 13 maggio a Piazzale Aldo Moro di fronte all’ingresso della Sapienza. L’intento è evidentemente quello di intimidire chi voglia recarsi ad ascoltare Domenico Lucano che è stato invitato, il 13 maggio alle 15.00, dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo insieme a Vito Teti a partecipare al seminario ...

la Questura vieta la manifestazione di Forza Nuova a La Sapienza contro Mimmo Lucano : La Questura di Roma ha vietato la manifestazione annunciata per lunedì dai militanti di Forza Nuova all'Università La Sapienza in concomitanza con l'intervento del sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano. La decisione - secondo quanto si apprende - sarebbe stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

'Massimo impegno perché Mimmo Lucano parli alla Sapienza' - così Salvini - : Roma, 10 mag., askanews, - 'Non sono d'accordo con le sue idee ma da ministro e da uomo garantisco massimo impegno affinché il sindaco Lucano possa esprimere le sue idee'. Lo ha dichiarato il ministro ...

Forza Nuova vuole impedire la conferenza di Mimmo Lucano : la politica protesta : Lectio magistralis del sindaco di Riace alla Sapienza prevista per il prossimo lunedì. Forza Nuova annuncia: 'Non lo possiamo tollerare, pronti a bloccarlo'

Mimmo Lucano parla a La Sapienza. Forza Nuova : 'Lo bloccheremo' : 'Lunedì 13 maggio l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano sarà ospite all'Università La Sapienza. Il simbolo del potere immigrazionista e oggi bandiera dell'ignoranza antifascista dovrebbe spiegare a ...