La Rai taglia 3 lunedì a Fazio | l' ad Salini e Foa all' oscuro di tutto

Caso Fazio - la Rai taglia tre puntate del lunedì a «Che tempo che fa» : Fabio Fazio ha annunciato, senza apparenti toni polemici, che la Rai ha deciso di tagliare tre puntate della trasmissione del lunedì a partire dal 27 maggio. Quella di domani sarà...

Verona - incidente choc : auto tagliata in due dal guardRail - 22enne muore nella sua Punto : Spaventoso incidente mortale stamattina, 9 maggio, intorno alle 8 del mattino, in località Monte Salionze, comune di Valeggio sul Mincio, sulla strada regionale 429, nel Veronese. Una Fiat...

Rai-Sky - battaglia legale per i diritti tv della Champions : Rai va alle vie legali contro Sky per la Champions League di calcio. Secondo quanto riportato da Radiocor, Viale Mazzini ha presentato qualche giorno fa un decreto d’urgenza preventivo ex articolo 700 al Tribunale di Milano perché le sia riconosciuto il diritto a esercitare le opzioni previste dal contratto siglato un anno fa con Sky […] L'articolo Rai-Sky, battaglia legale per i diritti tv della Champions è stato realizzato da ...

Preparate i popcorn - comincia la battaglia Raiola – De Laurentiis : Si apre di fatto una guerra tra le righe tra Mino Raiola e il Calcio Napoli, più propriamente con il presidente Aurelio De Laurentiis che da Madrid, come riporta il CorSport, ha tenuto a precisare sul presunto rinnovo di Insigne: “Non aspetta un incontro con me e nemmeno un rinnovo, al massimo un prolungamento. Se vuole rimanere con noi a vita allora ce lo dice e noi facciamo un’eventuale discussione su come tenerlo” Una differenza sottile, ...

Compensi in Rai - Fazio risponde a Salvini : 'Tagliare il salario? Parli invece di Napoli' : La reazione della politica 'Tagliare i superstipendi in Rai è una battaglia che portiamo avanti praticamente da sempre, Fazio sicuramente ma anche Bruno Vespa ', sottolinea invece G ianluigi Paragone ...

Rai - Paragone : “Tagliare stipendio a Fazio? Niente favori a Mediaset”. E a Foa : “Programma logoro? Anche Porta a Porta” : “Tagliare i superstipendi in Rai è una battaglia che portiamo avanti praticamente da sempre, Fazio sicuramente ma Anche Bruno Vespa. Per evitare che tutto questo possa apparire un regalo a Mediaset e quindi a Berlusconi è imPortante rivedere subito Anche i tetti pubblicitari per non penalizzare Rai rispetto a Mediaset. Abbattiamo il canone togliendolo subito dalla bolletta e infine riorganizziamo la raccolta pubblicitaria eliminando un pò ...

Rai : Salini difende Fazio. Salvini : 'Stipendio da tagliare' : L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, difende Fabio Fazio definendo un "talento", mentre si chiude il caso Predappio. Ha rimesso il mandato, infatti, il caporedattore del Tg3 Emilia ...