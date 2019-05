Inaugurazione Terrazza Rhinoceros

romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Inaugurata il 9 maggio, situata al V e VI piano di palazzo. Onori di casa di Kike Sarasola e offerta enogastronomica ideata dallo chef Giovanni Giammarino nella splendida cornice di The Rooms of Rome.è collegata sia agli spazi espositivi della Galleriache ospita la Fondazione Alda Fendi – Esperimenti sia a The Rooms of Rome palazzo: 24 appartamenti dove architettura e cultura vivono oltre i confini tradizionali, realizzati da Jean Nouvel e curati da Kike Sarasola, imprenditore spagnolo lungimirante, incaricato di creare un soggiorno come mai prima, dove sogni e ospitalità diventano forme d’arte. L'articoloproviene da RomaDailyNews.

