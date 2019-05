Il trailer di A Plague Tale Innocence ci prepara all’uscita del videogioco più intrigante

La peste e i ratti famelici di A Plague Tale : Innocence sono in arrivo domani : pubblicato il trailer di lancio : La nuova IP di Asobo Studio, A Plague Tale: Innocence, uscirà domani 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. In vista dell'uscita, potete dare un'occhiata al trailer di lancio e prepararvi a un'emozionante e cupa avventura ambientata in una Francia medievale devastata dalla guerra, dove sarete costantemente perseguitati dall'Inquisizione e un'interminabile orda di ratti feroci.A Plague Tale: Innocence narra una triste ed emozionante storia e ...

A Plague Tale : Innocence – trailer di Lancio e Streaming su Twitch : La nuova IP di Asobo Studio, A Plague Tale: Innocence, uscirà domani 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Date subito un’occhiata al Trailer di Lancio e preparatevi ad inoltrarvi in un’emozionante e cupa avventura ambientata in una Francia medievale devastata dalla guerra, dove sarete costantemente perseguitati dall’Inquisizione e un’interminabile orda di ratti feroci. A Plague Tale: Innocence ...

A Plague Tale : Innocence – Nuovo trailer “Mostri” : A Plague Tale: Innocence, la nuova emozionante e straziante avventura dai toni dark, sviluppata da Asobo Studio e pubblicata da Focus Home Interactive, è finalmente in dirittura d’arrivo: in uscita il 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. I nemici saranno ovunque – All’interno di imponenti residenze e di maestose cattedrali, e persino nei peggiori tuguri, in scantinati e sotterranei. Nel ...

Nel nuovo trailer di A Plague Tale : Innocence anche gli esseri umani sono dei "mostri" : A Plague Tale: Innocence per PC, PS4, Xbox One di Asobo Studio e Focus Home Interactive uscirà tra circa una settimana. Per lenire l'attesa in vista del lancio del gioco, è stato pubblicato un nuovo trailer che mette in luce i nemici umani che Amicia e Hugo incontreranno durante il loro viaggio, riporta Dualshockers.Il concetto centrale dietro al trailer, giustamente intitolato "Monsters", è che mentre gli sciami di ratti mortali sono il punto ...

A Plague Tale : Innocence – Un nuovo trailer dedicato alle meccaniche di gioco : Mancano ormai poche settimane all’uscita di A Plague Tale: Innocence su PlayStation 4, Xbox One e PC. L’atteso videogioco sviluppato da Asobo Studio e pubblicato da Focus Home Interactive, si mostra ancora una volta in video, presentando le varie meccaniche di gioco e le molteplici sfide che potremo aspettarci in A Plague Tale: Innocence. Dai famigerati ratti di cui si è tanto parlato e il ...

A Plague Tale : Innocence – Screenshots ed un nuovo gameplay trailer di 8 minuti : Il team di sviluppo Asobo Studio ci porta all’interno di A Plague Tale: Innocence attraverso un nuovo gameplay trailer della durata di otto minuti. Condotti in un’avventura attraverso la Francia medievale, lacerata dalla guerra e afflitta dalla peste con i fratelli Amicia e Hugo. Un nuovissimo video mostra sequenze inedite fornendo una prima impressione su ciò che il gioco ha da offrire: un utilizzo attento dell’ambiente, ...