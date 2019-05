Il falso mito della sovranità nazionale

Bere acqua e limone ogni mattina fa bene : verità o falso mito? : Quante volte vi hanno consigliato di iniziare la giornata bevendo un bicchiere di acqua calda e limone prima di fare...

De Priamo : falso mito onestà 5S caduto - noi chiediamo dimissioni sindaca Raggi : Roma – “Le poche parole pronunciate dalla sindaca ci hanno fatto capire che l’amministrazione pensa di andare avanti. Quando emergono fatti di questa gravita’ noi pensiamo che sia una sconfitta per la citta’, ma c’e’ una questione politica: e’ una bufera giudiziaria che intacca il presupposto stesso della vostra presenza qui, voi che siete nati sul giustizialismo”. Lo ha detto il capogruppo ...

I bambini imparano più con i libri illustrati che con i tablet : la scienza sfata il falso mito : L'uso di tablet ed e-book è sempre più diffuso, anche e soprattutto tra i bambini . Molti genitori, per giustificare questa abitudine, sostengono che si tratti di un ottimo modo per educare sotto vari ...

falso allarme bomba - denunciato mitomane : Milano - Un Falso allarme bomba si è verificato questa mattina nel Duomo di Milano, e dopo una serie di verifiche si è capito che si trattava per fortuna di una segnalazione inconsistente. Sul posto si sono recati diversi reparti delle forze dell'ordine ma non è stata necessaria nessuna misura straordinaria. Un anonimo dalla voce senza inflessioni ha chiamato la questura di Milano segnalando la presenza di ...

falso allarme bomba - denunciato mitomane : ANSA, - MILANO, 21 MAR - Un Falso allarme bomba si è verificato questa mattina nel Duomo di Milano, e dopo una serie di verifiche si è capito che si trattava per fortuna di una segnalazione ...

Fratelli e sorelle minori sono più intrepidi - avventurosi e ribelli : convinzione fondata o falso mito? : Una convinzione diffusa, anche in ambito scientifico, quella che sosterrebbe che Fratelli e sorelle minori sono più intrepidi, avventurosi e ribelli rispetto ai primogeniti. Ma ora un nuovo studio dimostra che non è così. E’ quanto afferma la ricerca guidata dall’Istituto Max Planck per lo sviluppo umano e pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la quale smentisce l’idea ...

Fratelli e sorelle minori sono più intrepidi - avventurosi e ribelli. Convinzione fondata o falso mito? : Una Convinzione diffusa, anche in ambito scientifico, quella che sosterrebbe che Fratelli e sorelle minori sono più intrepidi, avventurosi e ribelli rispetto ai primogeniti. Ma ora un nuovo studio dimostra che non è così. E’ quanto afferma la ricerca guidata dall’Istituto Max Planck per lo sviluppo umano e pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la quale smentisce l’idea ...

Stanchezza surrenale - è un falso mito? : Negli ultimi anni si è andata sempre più diffondendo la diagnosi di “Stanchezza surrenale”, ma il dubbio è che si tratti di una di quelle condizioni dubbie che si presta a speculazioni poco scientifiche. Come si ricorda nell’articolo pubblicato nel sito Medscape, la diagnosi di Stanchezza surrenale è attribuita al naturopata e chiropratico James L. Wilson che coniò questa definizione, citandola in un libro pubblicato nel 2001. Da quel momento, ...